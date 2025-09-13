Rini Wagtmans mag zich ereburger van Rucphen noemen: 'Heel indrukwekkend'
Nietsvermoedend zat Wagtmans uit Sint Willebrord in een volgepakte raadzaal in het gemeentehuis te luisteren naar een uitleg over de achtste editie van de Yellow Jersey Classic. De wielertocht die hij organiseert in samenwerking met vrijwilligers en de gemeente Rucphen.
Toen de burgemeester hem naar voren haalde en familieleden zich stiekem meldden, kreeg hij de titel ereburger. Daarmee is hij de derde ooit in de geschiedenis van de gemeente Rucphen. "Ik wist niet wat me overkwam, het is prachtig. Deze eer is ook belangrijk voor mijn familie. Pa was vaak van huis, maar het heeft sociaal-maatschappelijk nut gehad."
Het is de laatste keer dat de voormalig wielerprof de Yellow Jersey Classic organiseert. "Ik ben op een leeftijd gekomen dat bepaalde dingen mogelijk en niet meer mogelijk zijn. We hebben het in Rucphen met veel vrijwilligers altijd voor elkaar gekregen om de tocht te organiseren. Ik stop met de organisatie, het is heel moeilijk omdat je met zoveel mensen te maken hebt. Maar als iemand anders het voort wil zetten, dan zal ik zeker ondersteunen."
Aan de tocht deden verschillende kennissen mee, onder wie Frank Lammers, maar ook meerdere oud-geletruidagers. Erik Breukink bijvoorbeeld, Henk Lubberding, Mieke Havik, Johan van der Velde en Jan Janssen en Stephen Roche.
"Ik sprak Rini onlangs in Roosendaal en hij vroeg me of ik erbij kon zijn in Rucphen", zegt Roche, de Ierse oud-winnaar van de Tour de France en Giro d’Italia en voormalig wereldkampioen. "Een eer voor mij om hier te zijn en een mooie kans om oude fietsvrienden te ontmoeten. Ik heb ze lang niet meer in het echt gezien, maar het voelde direct alsof ik ze gisteren nog had gesproken."
Tijdens de tocht stopte het peloton even in Sint Willebrord. Daar werd een monument onthuld met tegels waarop de Nederlandse mannelijke en vrouwelijke geletruidragers staan. Wagtmans keek trots toe.
Hij gaat dan wel stoppen met de organisatie van de Yellow Jersey Classic, hij hoeft zich niet te vervelen. De in Florida en Breda woonachtige wielerliefhebber is druk bezig met de komst van een wielermuseum. In de zomer van 2026 gaan de deuren open van het museum in het Oude Raadhuis in Etten-Leur. "Achter de schermen wordt er ontzettend hard gewerkt. Ik denk dat het ons gaat lukken.”