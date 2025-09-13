Rini Wagtmans mag zich ereburger van Rucphen noemen: 'Heel indrukwekkend'

Even schoten de tranen in zijn ogen. Oud-wielrenner Rini Wagtmans (78) werd zaterdag door burgemeester Marjolein van der Meer Mohr benoemd tot ereburger van de gemeente Rucphen. Kort daarna begon de Yellow Jersey Classic, een door hem georganiseerde tocht, waar onder meer meerdere oud-profs aan meededen die ooit het geel droegen in de Tour de France. "Wat de gemeente uit de hoge hoed heeft getoverd, is indrukwekkend."

Nietsvermoedend zat Wagtmans uit Sint Willebrord in een volgepakte raadzaal in het gemeentehuis te luisteren naar een uitleg over de achtste editie van de Yellow Jersey Classic. De wielertocht die hij organiseert in samenwerking met vrijwilligers en de gemeente Rucphen. Toen de burgemeester hem naar voren haalde en familieleden zich stiekem meldden, kreeg hij de titel ereburger. Daarmee is hij de derde ooit in de geschiedenis van de gemeente Rucphen. "Ik wist niet wat me overkwam, het is prachtig. Deze eer is ook belangrijk voor mijn familie. Pa was vaak van huis, maar het heeft sociaal-maatschappelijk nut gehad."

Het is de laatste keer dat de voormalig wielerprof de Yellow Jersey Classic organiseert. "Ik ben op een leeftijd gekomen dat bepaalde dingen mogelijk en niet meer mogelijk zijn. We hebben het in Rucphen met veel vrijwilligers altijd voor elkaar gekregen om de tocht te organiseren. Ik stop met de organisatie, het is heel moeilijk omdat je met zoveel mensen te maken hebt. Maar als iemand anders het voort wil zetten, dan zal ik zeker ondersteunen."

Stephen Roche deed mee aan de Yellow Jersey Classic in Rucphen (foto: Leon Voskamp).