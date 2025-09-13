Van der Poel zelfverzekerd naar WK mountainbike: 'Elke dag getraind'

Mathieu van der Poel gaat met een goed gevoel het WK mountainbike van zondag tegemoet. Hij heeft al een week op het parcours in het Zwitserse Crans-Montana gereden. "Ik heb bijna elke dag op het parcours getraind om uit te zoeken hoe de ideale lijnen lopen", zei Van der Poel op een door zijn ploeg verspreid filmpje.

Voordat hij naar Zwitserland afreisde, trainde Van der Poel thuis zowel op de wegfiets als de mountainbike. "Hier heb ik het laatste specifieke werk kunnen doen", zegt hij. "Ik voel me beter dan in Les Gets. En dan gaat het niet alleen om de benen, maar ook om de techniek. Ik voel me goed op dit parcours en hoop dat het genoeg is om zondag met de beste rijders mee te kunnen.

Van der Poel veroverde op de weg al een wereldtitel en is zevenvoudig wereldkampioen veldrijden. In oktober volgde de wereldtitel op gravel.

Bij een wereldbekerwedstrijd in Les Gets eindigde Van der Poel twee weken geleden als zesde. "Je moet ook een beetje geluk hebben bij de start. Dat heb je zelf niet in de hand. Ik jaag al langer op een grote titel in het mountainbiken, met ups en downs. Het zou supermooi zijn om wereldkampioen te worden in een van de disciplines waar ik het meest van houd, maar het is niet mijn laatste kans."