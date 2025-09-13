KNMI waarschuwt voor pittige onweersbuien met hagel en windstoten

Zware onweerbuien met hagel en windstoten trekken sinds zaterdagmiddag over Brabant. Daarvoor waarschuwt het KNMI. Tussen acht uur 's avonds kan het stevig rommelen, daarom is code geel afgegeven.

Volgens weerman Berend van Straaten van Weerplaza zijn die buien 'best wel pittig'. "Eerder deze middag trok er wat regen over het westen van de provincie. Maar nu zullen die een stuk zwaarder worden. Er komt flink wat onweer aan met windstoten en hagel."

De buien trokken rond vier het westen van Brabant binnen. Rond zes uur komen de zwaarste buien over het oosten heen. Daarbij kunnen hagelstenen van een centimeter naar beneden vallen. Ook zijn er windstoten mogelijk tot zestig kilometer per uur en zeer plaatselijk zelfs 70 kilometer per uur.

De buien trekken uiteindelijk via het oosten weg. "Daarna kan er lokaal nog een buitje vallen, maar dat stelt niet veel voor", besluit de meteoroloog.