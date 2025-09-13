Speciaal circus bezorgt ouderen met dementie en verzorgers bijzondere show

In Oirschot schitterde zaterdag een bijzonder circus dat gericht is op onder meer ouderen met dementie. Het circus trekt door heel Nederland en maakte een ongeplande tussenstop in Oirschot. Het dorp is eigenlijk te klein om er voorstellingen te geven. Maar nadat meerdere zorginstellingen vroegen of er een uitzondering gemaakt kon worden, streek het dementiecircus er toch neer.

Het was voor de ouderen met dementie of een geestelijke of fysieke beperking een bijzondere zaterdagmiddag. Ze mochten naar een echte circusvoorstelling op landgoed Groot Bijsterveld.

"Ze moeten een leuk dagje uit kunnen hebben samen."

"Ouderen moeten samen met hun mantelzorger een leuk dagje uit hebben", vertelt organisator Bea Vorstenbosch aan presentatrice Ellis Smulders van 't Brabants Buske. "Maar ook kinderen en gehandicapten zijn welkom"

"Ik ben hier samen met mijn zoon", antwoord een van de toeschouwers lachend. "Hij is me komen halen." Zijn zoon vertelt dat fysiek steeds minder kan. "Dus als we wel iets samen kunnen doen neem ik hem graag mee. Al moet ik hem vaak wel een beetje overhalen."

De zoon en vader (beeld: Brabants Buske).

"De mensen zijn super enthousiast en het is ook nostalgie voor ze", vertelt organisator Bea. Dat het circus op het landgoed zes voorstellingen kon geven, is mede te danken aan Joris Zorg, Amalia Zorg en veel sponsoren. Daardoor kost de voorstelling de duizend senioren, hun mantelzorgers en eventuele familie, maar 'een prikkie'. Want een kaartje was slechts drie-en-een-halve euro.

"De shows zijn speciaal voor dit publiek van wat minder prikkels voorzien."

Circusdirecteur François Kastèllo legt uit dat het circus de voorstellingen speciaal heeft aangepast op het bijzondere publiek. "De shows zijn van wat minder prikkels voorzien. Niemand zal een driedubbele salto doen. Het is vooral een hele leuke familieshow die drempels laat verdwijnen."

Directeur François bezig met zijn show (beeld: Brabants Buske).