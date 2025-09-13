PSV wint topper van NEC in spectaculair doelpuntenfestijn

De verwachting was dat NEC - PSV een doelpuntrijke wedstrijd zou worden en dat werd het. De Eindhovenaren wonnen zaterdagavond een knotsgek duel in Nijmegen met 3-5. Beide ploegen misten ook nog eens veel kansen. Bij PSV liet Ricardo Pepi zich na zijn eerste basisplaats sinds lange tijd zien met twee doelpunten. Ook debutant Myron Boadu kwam tot scoren.

Peter Bosz koos voor een verrassende defensie. NEC maakte tijdens de start van dit seizoen indruk met aanvallend voetbal, maar de trainer van PSV zette alleen Armando Obispo in het hart van de verdediging. Ryan Flamingo en Yarek Gasiorowski verdwenen naar de bank. Jerdy Schouten stond op het middenveld, maar bij balbezit van NEC zakte hij een linie. Met zijn tactiek nam Bosz een groot risico, maar in de beginfase pakte dat goed uit. Na twaalf minuten opende PSV de score door Ricardo Pepi, die voor het eerst na zijn zware blessure weer in de basis startte. De Amerikaan mocht Schouten dankbaar zijn, die de bal op maat bij hem afleverde.

Het experiment met Obispo duurde nog geen half uur, want toen moest de verdediger naar de kant met een hoofdblessure. Flamingo kwam in het veld voor de pechvogel. Een minuut later was het al raak aan de andere kant. Ruben van Bommel glipte langs de uitglijdende Brayann Pereira en vervolgens langs doelman Gonzalo Crettaz: 0-2.

Direct na de aftrap was de spanning terug. Virgil Misidjan stond op de juiste plek om keeper Matej Kovar te kloppen. Om het scoreverloop nog gekker te maken, lag een minuut later ook de 1-3 tegen de touwen. En hoe. Joey Veerman kreeg de ruimte om uit te halen en schoot de bal van zo'n 25 meter afstand prachtig in de bovenhoek. De laatste tien minuten lag het tempo hoog en waren er kansen aan beide kanten, maar in de stand kwam geen verandering meer. Wie dacht dat de tweede helft wat rustiger zou verlopen, had het mis. Al na 18 seconden kon Tjaronn Chery bij de tweede helft binnentikken, maar Kovar hield zijn doel schoon met een knappe reflex. De goal in de eerste helft van Veerman was van grote schoonheid, de assist van Ivan Perisic na 49 minuten was dat ook. De Kroaat gaf een perfecte voorzet op het hoofd van Pepi, die raak kopte: 1-4. Dat de spits weer fit is, is goed nieuws met het oog op de Champions League-wedstrijd tegen Union Saint-Gilloise komende dinsdagavond. Ondanks de 1-4 achterstand gaf NEC niet op. Vol gas naar voren gingen de mannen van trainer Dick Schreuder op jacht naar de 2-4. Lang duurde het niet voordat het weer een beetje spannend werd, want de van Telstar overgekomen Youssef El Kachati knalde hard binnen. Toen de storm iets ging liggen, liet Bosz twee spelers debuteren voor PSV. Myron Boadu kwam voor de moegestreden Pepi, Anass Salah-Eddine verving Kiliann Sildillia. En daar was de storm weer en ook al snel het zevende doelpunt van de avond. De offensieve linksback Deveron Fonville van NEC stoomde op en bediende Chery: 3-4.

