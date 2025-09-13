ABBA haalt carnavalshit offline, winnaar Kies je Kraker wil ze nu aanklagen

Het carnavalsnummer Dikke Pens is al sinds maart niet meer te vinden op streamingsdienst Spotify. C.V. De Kapotte Kachels, de makers van de hit en winnaars van Kies je Kraker in maart, zijn dat inmiddels 'spuugzat' en willen een rechtszaak tegen ABBA aanspannen. Het probleem is alleen dat zo'n bodemprocedure 25.000 euro kost. Dat hebben de artiesten uit Oss niet en daarom zijn ze zaterdagavond een inzamelingsactie begonnen.

Het nummer, dat net één miljoen streams had, is verwijderd door het platenlabel van de iconische popgroep ABBA. C.V. De Kapotte Kachels heeft het nummer gebaseerd op de melodie van 'Take a Chance on Me', een wereldhit van de Zweedse groep. Maar daar zijn Jop Roeland, Wouter van den Boogaard en Sander Ottens van de carnavalsband het niet mee eens. "We hebben veel tijd gestopt in onderzoeken of de melodie inderdaad te veel lijkt op het originele nummer van ABBA", zegt Jop Roeland van de carnavalsgroep. "Samen met advocaat Victor den Hollander hebben we alles uitgezocht en het blijkt gewoon te mogen zoals wij het gedaan hebben."

"We laten het er niet bij zitten."

De mannen vinden het daarom genoeg geweest en willen een rechtszaak aanspannen tegen de Zweedse popgroep. "Ons seizoen start weer", gaat Jop verder. "We hebben constant e-mails gestuurd naar ABBA, maar we horen niets. We laten het er niet bij zitten."

Maar dat geintje kost dus wel 25.000 euro. "We willen het voor de elfde van de elfde bij elkaar krijgen. Anders komt de zaak er niet. We hopen op steun van alle Brabanders, want hier is het nummer immers groot geworden. We moeten mensen nu dagelijks uitleggen waarom het nummer niet meer op Spotify te vinden is."

"Als we winnen, zijn we helden en anders gaan we strijdend ten onder."

Hij beseft zich dat de inzamelingsactie en rechtszaak geen eenvoudige klus gaan worden. "Ik heb allereerst geen idee of we het bij elkaar gaan krijgen. En daarna is het wij als klein bandje tegen een groot platenlabel. Als we winnen zijn we helden en anders gaan we strijdend ten onder", zegt Jop strijdlustig. Kijk hier naar C.V. De Kapotte Kachels toen ze met 'Dikke Pens' Kies je Kraker wonnen:

Kenners op het gebied van auteursrecht weten dat je niet zomaar een nummer mag maken op een bestaande melodie van een andere artiest. Volgens de Auteurswet mag een componist een cover verbieden als diegene vindt dat de goede naam van de maker wordt aangetast of dat het nummer onnodig wordt verminkt. Het kan zo zijn dat een artiest wordt ingelicht als een nummer één miljoen streams heeft behaald op Spotify. Dan kunnen ze het even beoordelen. Dikke Pens (Clap Your Pens) had een dag voordat het offline werd gehaald net één miljoen streams behaald.

"Het belangrijkste is dat 'Dikke Pens' weer op Spotify komt."