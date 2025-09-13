Pepi bekroont basisplaats met twee goals: 'Dit moet mijn jaar worden'

Ricardo Pepi raakte in januari van dit jaar zwaar geblesseerd aan zijn knie, maar zaterdagavond keerde hij voor het eerst terug in de basisselectie van PSV. De 22-jarige Amerikaan scoorde direct twee keer tegen NEC. De spits hoopt dit seizoen nog veel meer van waarde te kunnen zijn voor de Eindhovenaren. "Het waren zware maanden, maar ik ben blij dat ik er weer ben."

Pepi moest het dit seizoen doen met een aantal invalbeurten, maar tegen NEC kreeg hij het vertrouwen van Peter Bosz. Met zijn doelpunten liet hij zien waarom zijn trainer, in hem de ideale PSV-spits ziet. "Hij is er nog niet helemaal, maar ik ben verschrikkelijk blij dat we weer met een echte spits konden voetballen", zei Bosz na het met 3-5 gewonnen duel. "Zijn eerste was een typische Pepi-goal. En daarna liet hij zien ook te kunnen koppen."

De revalidatie na zijn blessure die hij eind januari opliep tegen Liverpool, vond Pepi erg zwaar. "Het was een lang proces. Na de operatie hoorde ik dat het zo’n zes of zeven maanden duurde, maar het was helaas wat langer. Samen met de staf bij PSV hebben we hard gewerkt om weer op het veld te staan. Ik ben blij dat ik mocht starten en kon scoren. Aan het begin van het seizoen zei ik dat ik het mijn jaar wil maken. Doelen heb ik zeker, maar die hou ik voor me." Over de 3-5 overwinning was Pepi duidelijk. "Het is één van de leukste wedstrijden die ik heb gespeeld. We zien waar we aan moeten werken, maar het belangrijkste is de drie punten."

Bosz vond het een wedstrijd waarbij hij geen moment rustig op zijn stoel zat. "Voetballend hebben we te weinig geboden. Een wedstrijd kun je killen door onder de druk uit te voetballen en daar hebben we de spelers voor", weet de trainer. "Als ik kijk naar de hele wedstrijd, dan hebben we terecht gewonnen en vijf keer gescoord. Het was een wedstrijd waarin beide ploegen tegen elkaar opboksten. Dat zie je niet vaak. Wat ik ook mooi vond is dat het publiek van NEC hun ploeg toezong. Ze weten hier te waarderen hoe ze voetballen."