Auto gaat in vlammen op in woonwijk

Vandaag om 06:23
Foto: Bart Meesters/Persbureau Heitink.
Een auto is in de nacht van zaterdag op zondag in vlammen opgegaan op de Henkenshage in Den Bosch is. De politie onderzoekt de zaak.
Ron Vorstermans
Geschreven door
Ron Vorstermans

Toen de brandweer iets na één uur 's nachts arriveerde, stond de voorkant van het voertuig al volledig in brand. De brandweer had de brand snel onder controle, maar kon niet voorkomen dat de auto volledig verloren ging.

Ook een geparkeerde auto naast het brandende voertuig liep door de hitte forse schade op. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend.

