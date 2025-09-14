Auto's botsen op elkaar, bestuurder slaat op de vlucht

Twee auto’s zijn zaterdagavond rond kwart voor elf op elkaar gebotst op de N279 tussen Middelrode en Heeswijk Dinther. De bestuurder van de achterste auto sloeg na het ongeval op de vlucht, maar werd alsnog door agenten gevonden.

Toen hulpdiensten arriveerden, was de bestuurder al gevlucht. Even dachten hulpdiensten dat hij in het naastgelegen water terecht was beland, maar niet veel later vonden agenten de man op een talud.

Waarom de man precies op de vlucht sloeg is nog onbekend. Mogelijk was hij onder invloed. De voertuigen zijn afgevoerd door een berger.