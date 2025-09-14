Sterk beginnend NAC pakt een punt in blessuretijd

NAC hield zaterdagavond dankzij een late treffer toch nog een punt over aan de strijd tegen FC Twente. Onder leiding van interim-trainer Ivar van Dinteren kwam FC Twente in eigen huis al direct in de problemen. NAC-middenvelder Mohamed Nassoh werkte de bal na drie minuten in het doel. Daarna kwam Twente op voorsprong, maar het werd uiteindelijk 2-2.

FC Twente had de eerste twintig minuten weinig tot niets in te brengen. Daarna nam de thuisclub het initiatief over en ging op zoek naar de gelijkmaker.

Die kwam er. Invaller Marko Pjaca maakte in de 64e minuut de 1-1. FC Twente kwam in de 87e minuut op voorsprong toen Ricky van Wolfswinkel een discutabele strafschop raak schoot.

Raul Paula maakte in de blessuretijd toch weer gelijk voor NAC, dat met een totaal van vier punten uit vijf wedstrijden nu op een vijftiende plek staat.