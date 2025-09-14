Jeffrey Herlings is tot twee keer toe de beste in Shanghai

Jeffrey Herlings heeft in de MXGP de Grote Prijs van China op zijn naam geschreven. De 31-jarige crosser uit Oploo won beide hoofdraces. Zaterdag was hij ook al de beste in de kwalificatierace.

De Sloveen Tim Gajser werd tweede, voor de Spanjaard Rubén Fernández en de Franse WK-leider Romain Febvre. Febvre liep in de WK-stand verder uit op de Belg Lucas Coenen, die niet verder kwam dan de twaalfde plaats. Febvre leidt met 929 punten. Coenen heeft er 882. De Nederlander Glenn Coldenhoff is de nummer 3 met 665 punten.

De laatste wedstrijd van dit seizoen is volgend weekend in Darwin in Australië. Febvre lijkt zijn tweede wereldtitel, na die van 2015, niet meer te kunnen ontgaan. Herlings won de laatste drie grands prix, maar speelt geen rol in de strijd om de wereldtitel. De vijfvoudig wereldkampioen miste door blessures een groot deel van het seizoen.