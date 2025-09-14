Mathieu van der Poel last rustpauze in na mislukt WK mountainbike

Mathieu van der Poel doet in oktober niet mee aan het WK gravel in Limburg. Na de teleurstelling op het WK mountainbike zondag, last hij een rustpauze in tot december. "Ik zet de fiets even aan de kant", zei hij bij de NOS na zijn teleurstellende 29e plaats. Dat betekent dat hij ook het EK op de weg, begin volgende maand in Frankrijk, laat schieten.

Van der Poel was vol ambitie gestart, maar bleek al snel tekort te komen in de door de Zuid-Afrikaan Alan Hatherly gewonnen wedstrijd. "Het was duidelijk niet mijn dag", keek hij terug, hoewel het er in het begin van de wedstrijd nog goed had uitgezien.

Van der Poel reed na de start nog vanaf de 33e positie meteen naar de top 10. "Dat was een droomscenario, maar ik had gewoon een slechte dag. Daar zijn geen excuses voor. Mentaal was het een heel lange wedstrijd, maar mountainbiken is de enige discipline waarin het dan nog een beetje leuk is om rond te rijden. Ik heb geprobeerd er nog een beetje van te genieten."

Van der Poel verdween uit de Tour de France met een longontsteking, mogelijk heeft die langer een rol gespeeld dan gedacht. "Ik weet het niet, het is wel zo dat ik me al een tijdje niet top voel tijdens trainingen. Ik ben niet voldoende belastbaar. Het is nu beter om een tijdje rust te nemen."

Na zeven wereldtitels in het veldrijden, een op de weg en een in het gravelrijden heeft hij de mondiale titel in het mountainbiken nog niet uit zijn hoofd gezet. "Als het kan ben ik er volgend jaar in Val di Sole weer bij."