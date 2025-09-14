Michael Van Gerwen klopt Humphries en bereikt halve finale World Series

Michael van Gerwen heeft de laatste vier bereikt bij de World Series of Darts Finals. De 36-jarige Nederlander won in Amsterdam in de kwartfinale met 10-5 van Engelsman Luke Humphries, op dit moment de nummer 1 van de wereld. Van Gerwen haalde een hoog gemiddelde van 106,45.

Van Gerwen begon de partij goed op zijn scores, maar miste de nodige pijlen op de dubbel. De drievoudig wereldkampioen werd twee keer gebroken, maar hij poetste beide breaks weg en kwam op een 3-2 voorsprong.

Na de eerste onderbreking werd Van Gerwen op alle punten sterker. In de tweede sessie won hij vier van de vijf legs waarmee hij op een 7-3 voorsprong kwam. Van Gerwen toonde energieker en fanatieker dan in de afgelopen periode en na tien legs stond hij op een gemiddelde van ruim 109.

De Vlijmenaar was eerder in het toernooi twee keer dicht bij uitschakeling. Zowel in de eerste ronde, tegen zijn landgenoot Wessel Nijma, als in de tweede ronde, tegen de Engelsman Rob Cross, overleefde hij een wedstrijdpijl.

Van Gerwen won de World Series Finals vijf keer en in 2023 voor het laatst. In de halve finales stuit hij zondagavond op de Noord-Ier Josh Rock, die afrekende met de Belg Mike De Decker. De finale is ook op zondag.