Heroes Den Bosch verovert vierde Supercup

De basketballers van Den Bosch hebben hun vierde Supercup veroverd. In eigen huis wonnen ze met 108-77 van Donar, dat op drie bekers blijft staan. Leiden blijft met vijf stuks recordhouder.

Den Bosch pakte vorig seizoen de dubbel en was destijds in de bekerfinale al te sterk voor de Groningers. Dit keer nam het halverwege het tweede kwart al een voorsprong van dertien punten. Toch kon Donar de schade beperken tot 44-49 bij rust.

Namens Groningen was de Deen Erikstrup op schot (22 punten), maar ook hij kon niet voorkomen dat Den Bosch na rust verder uitliep. Mede door toedoen van de Amerikaan Walton (27 punten) verdween de spanning vrij snel uit de wedstrijd.