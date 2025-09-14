Poppodium 013 annuleert optreden Bob Vylan na controversiële uitspraken

Het geplande optreden van de Britse rap-punkgroep Bob Vylan in poppodium 013 in Tilburg dinsdag gaat niet door. Dat heeft de organisatie besloten naar aanleiding van de uitspraken die de artiest zaterdagavond deed tijdens een show in Paradiso in Amsterdam.

Tijdens het optreden in Paradiso riep het Britse duo leuzen als 'dood aan de IDF', dat is het Israëlische leger. Ook noemden ze de vermoorde radicaal-rechtse Amerikaanse activist Charlie Kirk een stuk stront en zouden ze "fuck de fascisten, fuck de zionisten. Ga ze vinden op straat" hebben geroepen.

013 vindt dat Bob Vylan de moord bagatelliseert en het publiek heeft opgeroepen om politieke tegenstanders op straat te gaan zoeken. "Hoewel we begrijpen dat de uitspraken zijn gedaan in de context van punk en activisme, en dat de berichtgeving hierover soms minder genuanceerd is dan wat er werkelijk heeft plaatsgevonden, vinden wij toch dat deze nieuwe uitingen te ver gaan", zegt 013. "Ze vallen voor ons niet langer binnen de grenzen van wat wij een podium kunnen bieden."

013 begrijpt woede

Eind juni zorgde Bob Vylan voor het eerst voor opschudding op het Britse muziekfestival Glastonbury, waar hij die uitspraken ook deed tijdens een optreden. De Britse politie startte toen een onderzoek en in de Verenigde staten is de punkgroep niet meer welkom. Een maand later kondigde 013 de show aan. Het podium zei destijds begrip te hebben voor de woede van de artiest over het genocidale geweld van de staat Israël in Gaza.

"013 wilde een signaal afgeven dat Gaza alle aandacht verdient en dat verontwaardiging daarover ook op een podium een plek mag hebben. Daarvoor staan wij nog steeds. De uitspraken die Bob Vylan gisteravond in Paradiso deed, gaan voor ons echter een duidelijke grens over", laat ze nu weten. "Het bagatelliseren van politieke moord en het oproepen om mensen ‘op straat te gaan zoeken’ verwerpen wij ten stelligste."