Kind ontsnapt aan treinongeluk, fietsje verwoest

Een jong meisje dat zondagavond op een spoorwegovergang in Vught liep, is net op tijd ontkomen aan een naderende trein. Het meisje liep met haar fiets op het spoor aan de Molenstraat, toen de overwegbellen af gingen. Ze liet haar fiets vallen en rende van het spoor. De machinist kon een aanrijding met het fietsje niet meer voorkomen.

Het voorval gebeurde rond half zeven. Volgens een woordvoerder van de politie was het meisje aan het oversteken, toen de slagbomen naar beneden gingen. Ze raakte in paniek, liet haar fiets achter en maakte dat ze wegkwam van het spoor.

Volgens een fotograaf ter plekke gaat het om een meisje van een jaar of vijf oud. Er was familie in de buurt, maar of die er op het moment van het ongeluk ook waren, is onduidelijk.

Het treinverkeer is tijdelijk stilgelegd. Omdat het om een kleine fiets gaat, is de schade aan de trein beperkt gebleven. Inmiddels rijden de treinen daar weer.