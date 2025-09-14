Michael van Gerwen speelt weer als vanouds en bereikt finale World Series

Michael van Gerwen heeft zondag de finale behaald bij de World Series of Darts Finals. De 36-jarige Vlijmenaar rekende in de halve finale in Amsterdam met 11-6 af met de Noord-Ier Josh Rock. Hij lijkt daarmee weer de oude te zijn na een lastige periode.

Van Gerwen was eerder in het toernooi twee keer dicht bij uitschakeling. Tegen Rock ging het tot 5-5 in legs gelijk op, al wonnen beide darters meerdere keren de leg die de tegenstander was begonnen. Na de tweede pauze won Van Gerwen vijf legs op rij. Op 10-6 benutte hij zijn vierde matchdart.

Tegenslagen

De finaleplek is sinds lange tijd weer een hoogtepunt voor Van Gerwen. Begin dit jaar verloor hij de WK-finale en daarna presteerde hij lang onder zijn niveau. In mei strandde zijn huwelijk met zijn vrouw Daphne en onlangs werd bekend dat zijn vader ook nog eens kanker heeft.

In de finale neemt 'Mighty Mike' het op tegen de winnaar van de halve finale tussen de Engelsman Luke Littler en Gerwyn Price uit Wales. De eindstrijd begint om half tien.