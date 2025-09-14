Yann vermoeid maar blij na debuut WK Ironman: 'Ik heb het overleefd'

De dag voor Yann van de Spijker begon zondag om 4.15 uur met een ontbijt. Drie uur later sprong de 20-jarige triatleet uit Hapert in het water voor zijn eerste WK Ironman in Nice. Na 9 uur, 56 minuten en 58 seconden kwam hij over de finish in de Franse stad. "Ik heb het overleefd, het was een hele lange dag."

Na de witte boterhammen met jam in de nacht braken zijn laatste voorbereidingsuurtjes aan voor zijn eerste WK. Het ticket veroverde hij eerder dit jaar tijdens de Ironman in Oostenrijk, pas zijn tweede hele triatlon. En dus mocht hij zichzelf zondag laten zien tussen andere wereldtoppers tijdens de 3,8 kilometer zwemmen, 180 kilometer fietsen en 42,195 kilometer hardlopen. "De start is altijd met zwemmen, maar dat is niet mijn favoriete onderdeel. We moesten zonder wetsuit zwemmen omdat het water te warm was. Sowieso was het buiten warm, dat is best lastig om je op voor te bereiden. De zee was redelijk onrustig, dat was even wennen. Uiteindelijk kwam ik best goed uit het water."

"Ik heb gevlogen tijdens de marathon."

Daarna stond het fietsen op het programma, zijn favoriete onderdeel waar hij al jaren mee bezig is. "Dat ging echt supergoed. Ik zette de zevende tijd neer van mijn leeftijdscategorie 18-24 jaar. Tot slot heb ik gevlogen tijdens de marathon. Het ging heel hard, over de tijd van zo'n 3.13 uur ben ik heel blij."

Yann van de Spijker tijdens het WK Iron Man.

Uiteindelijk eindigde de WK-debutant in zijn leeftijdscategorie als zestiende, maar wel als snelste Nederlander. "Ik had dit niet verwacht, ik ben er heel blij mee. Mijn voornaamste doel was om onder de 10 uur binnen te komen. Dat is gelukt, daar ben ik trots op."

"Ik krijg weinig binnen door de vermoeidheid."