Michael van Gerwen wint finale en pakt eerste grote titel in twee jaar

Michael van Gerwen heeft zondag in Amsterdam de World Series of Darts Finals op zijn naam geschreven. De Vlijmenaar rekende af met wereldkampioen Luke Littler. Het werd 11-7.

Luke Littler zei na afloop van de wedstrijd dat Van Gerwen een van zijn beste wedstrijden heeft gespeeld. "Het is goed om hem weer terug op niveau te zien na zo'n lastige tijd. Het was een goede wedstrijd en er zullen er nog wel meer volgen als hij zo blijft spelen."

Van Gerwen stond juichend en met natte ogen op het podium, terwijl zijn dochtertje Zoë vanuit het publiek trots toekeek. Naast de titel gaat hij met 92.000 euro aan prijzengeld naar huis.

Zesde keer

Van Gerwen won de World Series Finals vijf keer eerder, in 2023 voor het laatst. Dat was ook meteen het laatste majortoernooi dat hij wist te winnen.

Het was voor de Brabander ook zijn eerste finale van een groot toernooi sinds de verloren WK-finale in januari tegen Littler. Van Gerwen kent een moeizaam jaar waarin hij kampte met blessures en een relatiebreuk.