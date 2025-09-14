Van Gerwen pakt eerste grote titel in twee jaar: 'Dit doet veel met me'

Michael van Gerwen heeft zondag in Amsterdam de World Series of Darts Finals op zijn naam geschreven. De Vlijmenaar rekende af met wereldkampioen Luke Littler. Het werd 11-7. "Dat ik tot dit in staat was, had ik niet verwacht", zei Van Gerwen na afloop van de wedstrijd.

Van Gerwen stond juichend en met natte ogen op het podium. Zijn dochtertje Zoë klom op het podium en gaf hem trots een dikke knuffel. "Dit is het mooiste moment wat er is. We weten allemaal waar ik vandaan kom. Om dit te laten zien voor eigen publiek betekent de wereld", zei hij tegen verslaggever Arjen van der Giesen.

Het was zijn eerste finale van een groot toernooi sinds de verloren WK-finale in januari tegen Littler. Daarna had hij een lastige periode, zowel in zijn privéleven als op sportgebied. "Een week geleden had ik dit echt niet gedacht. Ik begon dit toernooi met het idee om gewoon leuke wedstrijden te gooien, maar dat ik tot dit in staat was, had ik niet verwacht."

Met de overwinning lijkt Van Gerwen weer de oude te zijn. De verwachtingen van de fans voor de Grand slam en het WK zullen dus hoog zijn. Maar Van Gerwen denkt die ook waar te gaan maken. "Ze kunnen de borst nat maken, want ik ben nog niet klaar."

Luke Littler vindt dat Van Gerwen een van zijn beste wedstrijden heeft gespeeld. "Het is goed om hem weer terug op niveau te zien na zo'n lastige tijd. Het was een goede wedstrijd en er zullen er nog wel meer volgen als hij zo blijft spelen."



Van Gerwen won de World Series Finals vijf keer eerder, in 2023 voor het laatst. Dat was ook meteen het laatste majortoernooi dat hij wist te winnen. Naast de titel gaat hij nu met 92.000 euro aan prijzengeld naar huis.