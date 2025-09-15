Navigatie overslaan
Ramkrakers slaan toe bij juwelier, auto rijdt pui eruit

Vandaag om 06:12 • Aangepast vandaag om 07:51
De pui van een juwelier aan de Ginnekenstraat in Breda is in de nacht van zondag op maandag compleet verwoest. Een auto reed in op de zaak. Het rolluik ligt eruit en de schade is groot.
Profielfoto van Wilco ZonneveldProfielfoto van Storm Roubroeks
Geschreven door
Wilco Zonneveld & Storm Roubroeks

De auto die voor de ramkraak werd gebruikt, is achtergelaten. De straat werd afgezet met linten en de winkel wordt beveiligd door de politie.

De daders zijn gevlucht en werden niet gevonden. Of ze een buit mee konden nemen, is niet bekend.

Het onderzoek gaat maandagochtend verder. Onder meer de technische recherche komt dan naar de locatie toe.

Foto: Perry Roovers / Persbureau Heitink
Foto: Perry Roovers / Persbureau Heitink
Foto: Perry Roovers / Persbureau Heitink
Foto: Perry Roovers / Persbureau Heitink
Foto: Perry Roovers / Persbureau Heitink
Foto: Perry Roovers / Persbureau Heitink

