Explosie bij huis oudere vrouw, zoon zou dakdekker zijn
Vandaag om 06:50 • Aangepast vandaag om 07:57
Bij een woning aan de Almhof in Den Bosch is maandagochtend een explosief afgegaan. Volgens de buurt woont er een oudere vrouw op het adres. Haar zoon zou een dakdekker zijn.
De explosie gebeurde rond 6.10 uur aan de Almhof. In de straat staan meerdere bussen van de dakdekker. Een ruit naast de voordeur knalde eruit.
Ook in Oss was een explosie. Dat gebeurde bij een huis aan de Kievit. De schade is aan de achterkant van de woning en lijkt mee te vallen. De Forensische Opsporing komt naar de locatie toe. In de buurt heerst veel onrust. Bewoners geven aan geschrokken en bezorgd te zijn over hun veiligheid.
De politie is op beide locaties aanwezig en doet onderzoek. In beide gevallen is er met illegaal vuurwerk gegooid. Het is niet bekend of er mensen gewond zijn geraakt. Volgens de politie lijkt het er niet op dat er een verband is tussen de explosies.
