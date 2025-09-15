Buurt schrikt wakker door explosie bij buren: 'Alsof de wereld verging'

Bewoners aan de Kievit in Oss werden maandagochtend vroeg opgeschrikt door een enorme knal: zwaar vuurwerk ontplofte in de tuin van een buurman. Het is volgens hen niet de eerste keer dat het misgaat bij het huis. "Ik durf hier niet meer alleen thuis te blijven", zegt een vrouw, die samen met een aantal buren overweegt camera’s te plaatsen.

"Ik schrok vanochtend wakker", vertelt een buurvrouw van het huis waar de explosie was. Rond kwart over zes hoorde ze een enorme knal. "De wereld vergaat, dacht ik. De explosie was niet normaal." Op haar oprit lagen de brokstukken. "Er is vermoedelijk een explosief in de tuin gegooid, waardoor er erg veel schade is. Het is de zoveelste keer. Ik vind het wel eng worden nu."



Het is dus niet de eerste keer dat het raak is bij het huis in Oss, zo vertellen buurtbewoners. Eerder werden volgens hen al stenen tegen het rolluik en het achterraam gegooid. Ze hebben het over een conflict in de relationele sfeer waar ook de explosie mee te maken zou hebben. Iets waar de politie vanwege privacyredenen niks over wil en kan zeggen. Ze kan daarom ook niet zeggen of er al eerder iets is voorgevallen op dit adres.

Aanhouding Voor de explosie maandagochtend vroeg bij het huis aan de Kievit in Oss is een 43-jarige man aangehouden. Door het zware vuurwerk sneuvelde een raam. Op dat moment waren de bewoner, een vrouw en twee kinderen in het huis aanwezig, maar zij raakten niet gewond. De politie onderzoekt of er een relatie is tussen de aangehouden man en de mensen die in het huis aanwezig waren.

Een man uit de buurt hoorde een harde knal aan de achterkant van de straat. "Het leek wel illegaal vuurwerk", zegt hij. Nieuwsgierig nam hij een kijkje. "Toen zag ik nog niet veel, omdat het donker was. Later stonden er ineens twee politiewagens voor de deur. Toen wist ik wel dat het niet pluis was." Het voorval laat hem niet onberoerd. "Ik ben wel meer op mijn hoede", zegt hij.



Dat gevoel leeft bij meer bewoners. Zij zeggen zich niet meer veilig te voelen in de straat. "Ik durf hier niet meer alleen thuis te blijven", vertelt vrouw. "Je weet nooit waartoe ze in staat zijn. Dadelijk wordt de bewoner van het huis nog opgeblazen. En dan vraag ik me af: waarom zou dat niet ook bij mij kunnen gebeuren."

"Wij snappen niet waar deze man dit aan heeft verdiend."

Ze overweegt samen met een aantal buren camera’s aan te schaffen. "Misschien zorgt dat ervoor dat de dader wegblijft." Ze zit met de handen in het haar. "Het is geen doen zo. En je weet nooit wanneer de volgende knal komt. Dus ga je op zoek naar oplossingen voor een probleem waar je eigenlijk niets mee te maken hebt, en niets van weet."



De bewoners in de straat spreken vol lof over de bewoner van het getroffen huis. "Het is een topvent", zeggen twee vrouwen die weleens bij hem over de vloer komen. "Hij staat altijd voor je klaar als je iets vraagt. Hij heeft twee lieve dochters, voor wie hij altijd goed zorgt. Wij snappen niet waar deze man dit aan heeft verdiend."