Explosie bij huis: man (43) opgepakt, vrouw, man en kinderen waren binnen

Voor de explosie maandagochtend vroeg bij een huis aan de Kievit in Oss is een 43-jarige man aangehouden. Bij het huis ging rond kwart over zes zwaar illegaal vuurwerk af waardoor een raam sneuvelde. Op dat moment waren een man, een vrouw en twee kinderen in het huis aanwezig. Ze raakten niet gewond.

De man in het huis is de bewoner die samen met zijn twee kinderen in het huis aan de Kievit woont. De vrouw die in het huis was op het moment van de explosie, woont daar niet. Of er een relatie is tussen de nu aangehouden verdachte en de mensen die op het moment van de explosie in het huis waren, wordt door de politie onderzocht.

Buurtbewoners hebben het over een conflict in de relationele sfeer, maar daar mag de politie vanwege privacy niks over zeggen. Er wordt volop onderzoek gedaan. Ze kan daarom ook niet zeggen of er al eerder iets is voorgevallen op dit adres.