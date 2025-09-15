Navigatie overslaan

Auto botst achterop vrachtwagen op A67

Vandaag om 11:23 • Aangepast vandaag om 12:36
Omroep Brabant
Foto: Dave Hendriks / Persbureau Heitink.
Omroep Brabant
Foto: Dave Hendriks / Persbureau Heitink.
Omroep Brabant
Foto: Dave Hendriks / Persbureau Heitink.
1/3 Foto: Dave Hendriks / Persbureau Heitink.
nl
Op de A67 bij Geldrop is maandagochtend een ongeluk gebeurd tussen een auto en een vrachtwagen. De auto belandde met een stuk motorkap onder de achterbumper van een vrachtwagen. De bestuurder van de auto raakte niet gewond.
Profielfoto van Carlijn Kösters
Geschreven door
Carlijn Kösters

De vrouw is nagekeken door een ambulance, maar hoefde niet mee naar het ziekenhuis. Ze is samen met de berger weggereden. De auto moest worden weggesleept.

Enige tijd was één rijstrook afgesloten, op de A67. Er stond daardoor een halfuurtje file. Inmiddels is de weg weer helemaal vrij en rijdt het verkeer door.

App ons!

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.

Deel dit artikel
Download de app en draag het gevoel van hier altijd bij je!