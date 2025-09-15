Auto botst achterop vrachtwagen op A67

Op de A67 bij Geldrop is maandagochtend een ongeluk gebeurd tussen een auto en een vrachtwagen. De auto belandde met een stuk motorkap onder de achterbumper van een vrachtwagen. De bestuurder van de auto raakte niet gewond.

De vrouw is nagekeken door een ambulance, maar hoefde niet mee naar het ziekenhuis. Ze is samen met de berger weggereden. De auto moest worden weggesleept.

Enige tijd was één rijstrook afgesloten, op de A67. Er stond daardoor een halfuurtje file. Inmiddels is de weg weer helemaal vrij en rijdt het verkeer door.