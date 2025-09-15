498 vogels in beslag genomen, man (20) opgepakt voor illegale handel

In een bedrijfspand ergens in Brabant zijn door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) 498 vogels in beslag genomen. Het gaat om onder meer kaketoes, neushoornvogels en goudkapfiskalen. De dieren zijn vermoedelijk in Afrika en Azië in het wild gevangen en naar Europa gesmokkeld. Een 20-jarige man uit onze provincie is vrijdag opgepakt voor deze illegale handel in vogels, zo meldt de NVWA maandag.

Onderzoek moet uitwijzen of deze vogels legaal of illegaal naar Nederland zijn gekomen. Eerder nam de NVWA al 170 vogels in beslag bij dezelfde man, een handelaar. Ook toen was de herkomst van de vogels niet duidelijk. Onderzoek wees uit dat de vogels uit het buitenland kwamen en dat de man geen begeleidende documenten had. Daarop startte de NVWA een strafrechtelijk onderzoek.

De invoer van vogels van buiten de Europese Unie is verboden. De illegale handel in vogels vormt volgens de NVWA een gevaar voor de biodiversiteit, de gezondheid van mens en dier en het zorgt voor dierenleed. De vogels worden vaak in het wild gevangen en veel vogels sterven door de manier waarop ze worden gevangen en vervoerd.

De in beslag genomen dieren van de handelaar zijn op opvangadressen ondergebracht. Waar de dieren precies in beslag werden genomen en waar de aangehouden man vandaan komt, is niet bekendgemaakt.