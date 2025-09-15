Michel verzamelt alles van Elvis: 'Elk jaar kan ik een boekenkast vullen'

Meer dan duizend lp’s, honderden boeken en talloze hebbedingetjes. Het huis van Michel van Erp barst bijna uit z’n voegen door zijn Elvis-verzameling. 'The King' staat negen keer in de Top 900, de jaarlijkse muzieklijst van Omroep Brabant. Reden voor een bezoekje aan de superfan uit Veldhoven.

De Veldhovense superfan heeft stukjes van Elvis’ kleding, een sjaal en zelfs originele contracten. Als Michel eenmaal begint te vertellen over zijn grote idool, is er geen houden aan. “Ik probeer de verzameling zo compleet mogelijk te krijgen. Elk jaar kan ik weer een boekenkast vullen.” Zo’n twintig jaar geleden richtte hij daarom de fanclub Elvis Matters op.

Van alle liedjes van de legende uit Memphis vindt Michel If I Can Dream het allermooist. “Dat nummer brengt alles van Elvis samen. De passie voor de muziek, de rauwheid, de emotie.” Het werd uitgebracht vlak na de moord op Martin Luther King. “Het was echt een statement van Elvis. Je voelt wat hij daar voelde op het podium. Dat gaat door merg en been.”

Naast de muziek trokken ook de moves van Elvis de aandacht. "Die waren aantrekkelijk. Daar wil je meer van zien, dat wil je horen. Dan blijf je hangen.”

En dat is, bijna vijftig jaar na zijn dood, nog steeds zo. Michel ziet dat jongeren nog altijd de weg naar de fanclub weten te vinden. De film uit 2022 over het leven van The King of Rock& Roll speelt daar een grote rol in. “Dat heeft heel veel nieuw publiek aangetrokken.”