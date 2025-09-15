Michel verzamelt alles van Elvis: 'Elk jaar kan ik een boekenkast vullen'
De Veldhovense superfan heeft stukjes van Elvis’ kleding, een sjaal en zelfs originele contracten. Als Michel eenmaal begint te vertellen over zijn grote idool, is er geen houden aan. “Ik probeer de verzameling zo compleet mogelijk te krijgen. Elk jaar kan ik weer een boekenkast vullen.” Zo’n twintig jaar geleden richtte hij daarom de fanclub Elvis Matters op.
In deze video laat Michel zijn Elvis-verzameling zien:
Van alle liedjes van de legende uit Memphis vindt Michel If I Can Dream het allermooist. “Dat nummer brengt alles van Elvis samen. De passie voor de muziek, de rauwheid, de emotie.” Het werd uitgebracht vlak na de moord op Martin Luther King. “Het was echt een statement van Elvis. Je voelt wat hij daar voelde op het podium. Dat gaat door merg en been.”
Naast de muziek trokken ook de moves van Elvis de aandacht. "Die waren aantrekkelijk. Daar wil je meer van zien, dat wil je horen. Dan blijf je hangen.”
En dat is, bijna vijftig jaar na zijn dood, nog steeds zo. Michel ziet dat jongeren nog altijd de weg naar de fanclub weten te vinden. De film uit 2022 over het leven van The King of Rock& Roll speelt daar een grote rol in. “Dat heeft heel veel nieuw publiek aangetrokken.”
Elvis in de Top 900
81. Suspicious Minds (1969) 88. In The Ghetto (1969) 129. Always On My Mind (1972) 141. My Boy (1975) 332. Can’t Help Falling In Love (1961) 381. Are You Lonesome Tonight (1960) 634. If I Can Dream (1968) 741. An American Trilogy (1972) 842. My Way (1977)
Michel twijfelt er niet aan dat de nummers van Elvis over vijftig jaar nog steeds in de Top 900 zullen staan. “Hij zal altijd van betekenis blijven. We hebben een tijd gedacht dat het iets minder zou worden, maar eigenlijk wordt het de afgelopen jaren alleen maar meer.”
De hele week Top 900
De Top 900 hoor je de hele week op Omroep Brabant radio. We sluiten de lijst vrijdag om 13.00 uur af met de nummer 1: Brabant van Guus Meeuwis. De complete lijst vind je hier.