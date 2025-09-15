Willy en René: 'Ook tegen Union en Ajax wordt het een doelpuntenfestijn'

Wie zaterdag de wedstrijd van PSV tegen NEC zat te kijken, had nog net geen telraam nodig om de score bij te houden. PSV won de wedstrijd in Nijmegen met 3-5. "Maar als de penalty van NEC er vlak voor tijd was ingegaan dan was het weer misgegaan tegen NEC", denkt PSV-coryfee René van de Kerkhof. Net als zijn broer Willy verwacht hij dat PSV de goede lijn dinsdag doortrekt in de Champions League-wedstrijd tegen Union en zondag tegen Ajax. "Dat wordt allebei de keren weer een doelpuntenfestijn."

Terwijl René de wedstrijd tegen NEC met spanning zat te volgen voor de tv, was zijn tweelingbroer ongeveer 4000 kilometer verderop. "Ik ben honorair consul van Armenië en ik was uitgenodigd voor een ambassadeursbruiloft", vertelt Willy in de Willy en René Podcast van Omroep Brabant. "Het was boven in een grot. Het waren vijf fantastische dagen en ik heb nog nooit zoiets gezien." Broer René denkt dat er vooral veel gedronken zal zijn bij het feestje. "En Willy heeft een fantastische wedstrijd gemist."

Maar behalve leuke dingen zag René ook veel dubieuze acties van scheidsrechters. "Als scheidsrechters goed fluiten dan praat je niet over ze. Maar we moeten wel steeds over ze praten. Kijk nou naar het ingooien. Tegenwoordig mogen spelers gewoon vijftien, twintig meter doorlopen en dan ingooien. Daar letten scheidsrechters helemaal niet op! Als dat in onze tijd was geweest, dan was ik gewoon met die bal doorgelopen naar de achterlijn."

Ook Danny Makkelie die NEC-PSV floot, kon René niet bekoren. "Hij is best een goede scheidsrechter, maar zaterdag had hij zijn dag niet. Het is een eigenwijze koekenbakker. Wij hadden hem niet mee." Daarmee refereert René onder meer aan de strafschop die PSV-keeper Kovar tegen kreeg. Broer Willy is het daar helemaal niet mee eens. "Dat was een fout van Kovar, die moet van die speler afblijven."

PSV staat nu voor een belangrijke week, te beginnen met de Champions League-wedstrijd tegen het Belgische Union. "Tegen Union Saint-Gilloise", zegt René in bijna vlekkeloos Frans. "Ik ben blij dat er tenminste één in de familie gestudeerd heeft", reageert Willy, die veel van de wedstrijd verwacht. Ik denk dat het weer een doelpuntenfestijn wordt. We krijgen veel goals tegen maar maken er ook veel." Ondanks dat Union volgens beide broers een goede ploeg heeft, verwachten beiden een overwinning voor PSV tegen Union én tegen Ajax."

Willy rekent in beide wedstrijden ook weer op spits Ricardo Pepi. "Heerlijk dat hij er weer bij is. Hij heeft gezegd dat dit jaar zijn jaar wordt en de kop is er maar vast af. Ik blijf erbij dat hij tegen Telstar ook had moeten starten, al kon hij nog geen hele wedstrijd aan. Ik ben ervan overtuigd dat het debacle tegen Telstar dan niet was gebeurd."

In de podcast gaat het ook over de laatste PSV-Ajax die Willy en René samen speelden. Een wedstrijd met een hoofdrol voor René die hij zelf vergeten was.