‘Stel dat mijn moeder achter de deur had gestaan', zegt zoon na explosie

Voor het huis aan de Almhof in Den Bosch, waar maandagochtend een explosief afging, staat een paar uur later een bezem en een emmertje vol glasscherven bij de deur. De bewoonster (66) ruimt met hulp van haar twee zoons de laatste glasscherven op. "Ik hoop dat ze de dader snel te pakken hebben", zegt ze. "Het gaat even niet zo goed, ik moet echt even rust hebben en bijkomen van alles."

Op het moment van de explosie was de bewoonster thuis en wakker: "Ik ben altijd vroeg op en zat de aardappelen te schillen." Haar zoons zijn opgelucht dat hun moeder ongedeerd is gebleven: "Stel dat mijn moeder achter de voordeur had gestaan? Dan was ze haar benen misschien wel kwijt geweest", zegt een van hen.

De ruit naast de voordeur van het huis aan de Almhof is gesneuveld en ook de deurpost is beschadigd. De explosie gebeurde iets na zessen. De politie heeft laten weten dat een van de zoons van de bewoonster dakdekker zou zijn. Van een van hen stond maandagochtend ook een werkbus voor de deur.

Aanslagen bij dakdekkers Auto's, busjes en huizen van dakdekkers in Den Bosch waren het afgelopen jaar vaker het doelwit van explosies en brandstichtingen. Uit onderzoek van Omroep Brabant bleek dat er sinds de zomer van 2024 zeker 29 aanslagen plaatsvonden. In oktober 2024 bereikte het conflict een kookpunt met zeker tien aanslagen. Na februari leek het een paar maanden rustig, maar sinds juli volgden opnieuw een aantal aanslagen op een auto en een bestelbus van een dakdekker. Een dakdekker deed eerder een boekje open tegenover Omroep Brabant en omschreef de dakdekkerswereld als 'de onderwereld'. Het zou allemaal gaan om afgepakte klanten en conflicten in het criminele milieu. In verband met de dakdekkersoorlog zijn inmiddels meerdere verdachten aangehouden.

Zelf geven de mannen aan dat ze allebei geen dakdekker zijn. "Ik heb een klusbedrijf en mijn broertje is loodgieter. We hebben met niemand ruzie, wie dit gedaan heeft is voor ons ook een raadsel. Dit moet een vergissing zijn geweest", zegt een van de twee zoons. Ook voor de bewoonster is het een raadsel wie haar voordeur probeerde op te blazen: "Ik weet in ieder geval zeker dat mijn zoons hier niets mee te maken hebben, die zijn nog nooit in aanraking geweest met de politie." De twee blijven vandaag in de buurt van hun moeder: "Het gaat nu wel, maar ze was erg overstuur."

