Ondervoede baby stierf afschuwelijke dood: 6 jaar cel geëist tegen ouders
In de Bossche rechtbank werd maandag het ronduit bizarre verhaal onthuld van de Poolse Robert G. (40) en zijn vrouw Oleksandra G. (36) uit Oekraïne. Hun leven draaide destijds om (hallucinerende) paddenstoelen. Zij waren ervan overtuigd dat ze volgens een Chinese leer gezond en lang konden leven op paddenstoelenpoeder en dus hun baby ook.
Op 9 februari 2024 werd het kind Psilocybe Mycelium, kortweg Psilo, geboren, vernoemd naar paddenstoelen. Op foto’s en filmpjes waren overal paddenstoelen te zien of flesjes met gedemineraliseerd water en paddenstoelenpoeder. Er was geen dokter bij de bevalling en de twee deden alles zelf, inclusief het verwijderen van de placenta, die niet goed loskwam.
Hun beste vriend was Google. De politie vond talloze zoektermen over zelf bevallen en wat te doen bij problemen, zoals met de placenta. Moeder Oleksandra bloedde bijna dood en ook dat moest worden opgelost via dokter Google.
In het vrijwel lege huis aan de Schoorstraat in Helvoirt, waar het jonge gezin nog maar net woonde, werden nauwelijks spullen voor een baby gevonden en behalve paddenstoelen, sojapoeder en speciaal water was er vrijwel niks aan voeding in huis. Het kindje was eigenlijk altijd naakt, omdat het volgens Oleksandra geen kleding verdroeg. Alleen van huid-op-huidcontact werd hij rustig, zo verklaarde de moeder.
De ouders versterkten elkaar zo in hun gezondheidswanen, dat ze niet in gaten hadden dat hun baby hard achteruit ging. Na zeventien dagen overleed het jongetje, grauw en blauw, en nog maar 1500 gram zwaar. Beide ouders zouden het nu heel anders doen, verklaarden ze beiden voortdurend tijdens de zitting. Maar heel overtuigend dat ze niet opnieuw zouden kiezen voor zeer afwijkende voedingsideeën klonk dat niet. Toen waren ze er mentaal erg slecht aan toe, vertelden ze, door oorlogstrauma’s en drank. Maar nu zou het zeker een stuk beter gaan.
Psilo kreeg sojapoeder in gedemineraliseerd water te drinken en op veel foto’s en filmpjes werd een bruine substantie gezien, wat paddenstoelenpoeder bleek te zijn. Ook vond de politie foto’s waarbij het baby'tje aan paddenstoelen sabbelde. Uiteindelijk zochten de ouders wel hulp toen het steeds slechter met het kind ging, maar dat was bij een alternatieve geneesheer. Tragisch genoeg kwam de afspraak die werd gemaakt een dag te laat.
Geen enkele instantie wist van de baby. Een verloskundige die door vader Robert werd gebeld omdat hij toch een geboortecertificaat wilde, vroeg wel door, maar Robert hing op. De holistisch artsenpraktijk belde hem terug, maar Robert kon niet meer worden bereikt.
En zo werd het verhaal van de twee ouders gaandeweg de zitting steeds gekker. Ze wonen tegenwoordig in Zeeuws-Vlaanderen in afwachting van dit proces en hun eventuele straf voor doodslag op hun kind. Hand in hand kwamen ze de rechtbank in, allebei heel mager en zonder enige lichaamsbeharing. Ze bezwoeren de rechters dat ze nu wel gezonder en gevarieerder eten, maar dat was nog niet aan hen te zien.
Vermoedelijk wilden de ouders geen enkele hulp bij de bevalling, omdat hun eerste kind, eind 2022, na de geboorte werd meegenomen en in een pleeggezin werd geplaatst. Een gynaecoloog had alarm geslagen toen het jongetje na een zwangerschap van 33 weken pas de ontwikkeling had van een kind van 22 weken, vanwege ondervoeding bij zijn moeder.
De rechters kwamen er niet zo goed achter wat de twee ouders nou bezielde om zo te leven en daar hun kinderen de dupe van te laten worden. Robert had het over een oorlogstrauma en drank, maar waarom ze nou zo’n fan waren van het paddenstoelendieet en gedemineraliseerd water werd niet duidelijk. Wel werd duidelijk dat beiden stoornissen hebben en wat dat betreft het slechtste in elkaar naar boven haalden.
Beide ouders hielden de dood van Psilo gewoon op pech. Volgens hen kan hun zoontje ook gestikt zijn of gestorven door falende organen en hoeft zijn overlijden helemaal niet te komen door ondervoeding. Het rapport dat er ligt van de patholoog trokken zij daarmee dus in twijfel.
Maar uit zoekopdrachten bleek dat de ouders al vanaf de dag van de geboorte zochten naar zaken als ‘hoe lang kan een baby zonder voedsel?’. Het kindje dronk amper en blijkbaar zochten de ouders toch naar een oplossing.
De officier van justitie kon er niet over uit. Psilo had eigenlijk de eerste weken van zijn leven geen eten gehad en maakte dus geen schijn van kans. Op foto’s was goed te zien hoe de baby steeds meer uitgemergeld raakte. Volgens de officier zochten ze zeer selectief naar informatie, die paste bij hun overtuigingen. Andere informatie negeerden ze en ook deskundigen werden niet geraadpleegd.
Ze sprak over een afschuwelijk strafbaar feit en het zwaarste wat je als ouders kunt doen. “Gedurende zeventien dagen is voeding en zorg onthouden tot de dood erop volgde”, oordeelde ze. “De baby is zeventien dagen lang uitgehongerd en stierf een afschuwelijke dood. De belangen van Psilo waren helemaal ondergeschikt aan hun eigen voedingsdenkbeelden.
Vanwege hun verminderde toerekeningsvatbaarheid en het feit dat de vrouw zich heeft laten steriliseren, kwam de strafeis van de justitie niet uit in de dubbele cijfers. Ze eiste uiteindelijk zes jaar cel voor beide ouders.