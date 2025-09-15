Ondervoede baby stierf afschuwelijke dood: 6 jaar cel geëist tegen ouders

Blauw, grauw en heel mager. De hulpdiensten vonden vorig jaar februari een heel klein baby'tje in een huurhuis in Helvoirt. Het kind bewoog niet meer en overleed ondanks reanimatiepogingen, amper zeventien dagen oud. De ouders werden gearresteerd en kregen maandag een eis van zes jaar cel te horen in de rechtbank. Hun kind was totaal ondervoed en ze schakelden geen medische hulp in.

In de Bossche rechtbank werd maandag het ronduit bizarre verhaal onthuld van de Poolse Robert G. (40) en zijn vrouw Oleksandra G. (36) uit Oekraïne. Hun leven draaide destijds om (hallucinerende) paddenstoelen. Zij waren ervan overtuigd dat ze volgens een Chinese leer gezond en lang konden leven op paddenstoelenpoeder en dus hun baby ook. Op 9 februari 2024 werd het kind Psilocybe Mycelium, kortweg Psilo, geboren, vernoemd naar paddenstoelen. Op foto’s en filmpjes waren overal paddenstoelen te zien of flesjes met gedemineraliseerd water en paddenstoelenpoeder. Er was geen dokter bij de bevalling en de twee deden alles zelf, inclusief het verwijderen van de placenta, die niet goed loskwam. Hun beste vriend was Google. De politie vond talloze zoektermen over zelf bevallen en wat te doen bij problemen, zoals met de placenta. Moeder Oleksandra bloedde bijna dood en ook dat moest worden opgelost via dokter Google. In het vrijwel lege huis aan de Schoorstraat in Helvoirt, waar het jonge gezin nog maar net woonde, werden nauwelijks spullen voor een baby gevonden en behalve paddenstoelen, sojapoeder en speciaal water was er vrijwel niks aan voeding in huis. Het kindje was eigenlijk altijd naakt, omdat het volgens Oleksandra geen kleding verdroeg. Alleen van huid-op-huidcontact werd hij rustig, zo verklaarde de moeder. Ben jij geïnteresseerd in nog meer bijzondere rechtbankverhalen? Abonneer je dan op onze podcast en mis niks over criminaliteit en rechtszaken in Brabant.

De ouders versterkten elkaar zo in hun gezondheidswanen, dat ze niet in gaten hadden dat hun baby hard achteruit ging. Na zeventien dagen overleed het jongetje, grauw en blauw, en nog maar 1500 gram zwaar. Beide ouders zouden het nu heel anders doen, verklaarden ze beiden voortdurend tijdens de zitting. Maar heel overtuigend dat ze niet opnieuw zouden kiezen voor zeer afwijkende voedingsideeën klonk dat niet. Toen waren ze er mentaal erg slecht aan toe, vertelden ze, door oorlogstrauma’s en drank. Maar nu zou het zeker een stuk beter gaan.

Psilo kreeg sojapoeder in gedemineraliseerd water te drinken en op veel foto’s en filmpjes werd een bruine substantie gezien, wat paddenstoelenpoeder bleek te zijn. Ook vond de politie foto’s waarbij het baby'tje aan paddenstoelen sabbelde. Uiteindelijk zochten de ouders wel hulp toen het steeds slechter met het kind ging, maar dat was bij een alternatieve geneesheer. Tragisch genoeg kwam de afspraak die werd gemaakt een dag te laat. Geen enkele instantie wist van de baby. Een verloskundige die door vader Robert werd gebeld omdat hij toch een geboortecertificaat wilde, vroeg wel door, maar Robert hing op. De holistisch artsenpraktijk belde hem terug, maar Robert kon niet meer worden bereikt. En zo werd het verhaal van de twee ouders gaandeweg de zitting steeds gekker. Ze wonen tegenwoordig in Zeeuws-Vlaanderen in afwachting van dit proces en hun eventuele straf voor doodslag op hun kind. Hand in hand kwamen ze de rechtbank in, allebei heel mager en zonder enige lichaamsbeharing. Ze bezwoeren de rechters dat ze nu wel gezonder en gevarieerder eten, maar dat was nog niet aan hen te zien. Vermoedelijk wilden de ouders geen enkele hulp bij de bevalling, omdat hun eerste kind, eind 2022, na de geboorte werd meegenomen en in een pleeggezin werd geplaatst. Een gynaecoloog had alarm geslagen toen het jongetje na een zwangerschap van 33 weken pas de ontwikkeling had van een kind van 22 weken, vanwege ondervoeding bij zijn moeder.

Foto: Bart Meesters/SQ Vision.