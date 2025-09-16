Hier zorgen bewoners van twee straten voor elkaar: 'Iedereen doet mee'
“We brengen een pannetje soep langs als iemand ziek is", gaat ze verder. "Of we halen medicijnen op. De volgende dag wordt nog even gevraagd hoe het met iemand gaat." Elke dag bij iemand de steunkousen aantrekken is niet de bedoeling. Het moet gaan om onverwachte zaken.
Annie en Thea zijn met hun project van een buurtcirkel, zoals het officieel heet, het gezicht van de overheidscampagne 'Praat vandaag over morgen', die deze week is begonnen. Het gaat over hoe je prettig thuis kunt blijven wonen en leven, ook als je ouder wordt. En wat je daarin voor elkaar kunt betekenen.
De vrouwen uit Middelbeers kwamen op het idee voor een buurtcirkel nadat ze een informatieavond hadden bezocht. Die ging over het nadenken over de toekomst. Annie en Thea wilden eerst een appgroep oprichten, maar daar konden lang niet alle oudere bewoners mee overweg. Daarom werd het een ouderwetse bellijst met daarop nummers van de buren.
Als iemand hulp nodig heeft, mag er dus gebeld worden. Niet alleen bij ziekte, maar ook om bijvoorbeeld een lampje te vervangen. "Het is wel fijn als je je buren kunt bellen, zeker als het acht uur 's avonds is en je kinderen een eind moeten rijden om bij je te komen. Een buur draait er even een nieuw lampje in. En een oudere bewoner die het zelf niet kan, gaat dan wat rustig slapen."
De buurtcirkel zorgt voor veel meer verbinding in de straten vindt Thea. "Het geeft een veilig gevoel, zeker als je alleen woont. Je kunt aan de bel trekken en dan is er binnen vijf minuten iemand bij je."
Annie sluit daarbij aan. Ook haar kinderen wonen wat verder weg: "En ze werken allemaal." Dankzij een buurtcirkel leer je elkaar ook meteen beter kennen. Want lang niet iedereen kent elkaar hier goed, ook al is het een dorp. De samenstelling van de bewoners van de twee deelnemende straten is in de loop van de jaren veranderd. Er kwamen ook mensen van buiten het dorp wonen. "Je nodigt elkaar nu makkelijker even uit om een keer een kop koffie te drinken", zegt Annie.
Als iemand elke dag om hulp gaat vragen, wordt er wel ingegrepen. Thea: "Dan gaan wij die persoon zeker in het begin helpen, maar wij proberen iemand ook een beetje wegwijs te maken. Wat zijn de mogelijkheden om door een ander geholpen te worden? Het is niet onze bedoeling om iedere dag voor iemand echt iets te moeten doen. Alleen in tijden van nood."
Annie hoopt met de hulp zo nog heel lang thuis te kunnen wonen. "Als het kan tot aan mijn dood, maar of dat lukt dat weet je niet. Het is maar net hoe het uitvalt."