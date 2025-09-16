Hier zorgen bewoners van twee straten voor elkaar: 'Iedereen doet mee'

In Middelbeers zorgen bewoners van twee complete straten voor elkaar. Annie (66) en Thea (67) zijn het project begonnen. Als er bij iemand iets onverwachts gebeurt, mag er altijd een beroep op een buur worden gedaan. Zo helpen buren elkaar zodat ouderen langer thuis kunnen wonen. Alle bewoners van de straten waren meteen enthousiast. “De leeftijd varieert van tien tot plusminus negentig”, zegt Annie bij haar aan de keukentafel.

“We brengen een pannetje soep langs als iemand ziek is", gaat ze verder. "Of we halen medicijnen op. De volgende dag wordt nog even gevraagd hoe het met iemand gaat." Elke dag bij iemand de steunkousen aantrekken is niet de bedoeling. Het moet gaan om onverwachte zaken. Annie en Thea zijn met hun project van een buurtcirkel, zoals het officieel heet, het gezicht van de overheidscampagne 'Praat vandaag over morgen', die deze week is begonnen. Het gaat over hoe je prettig thuis kunt blijven wonen en leven, ook als je ouder wordt. En wat je daarin voor elkaar kunt betekenen. De vrouwen uit Middelbeers kwamen op het idee voor een buurtcirkel nadat ze een informatieavond hadden bezocht. Die ging over het nadenken over de toekomst. Annie en Thea wilden eerst een appgroep oprichten, maar daar konden lang niet alle oudere bewoners mee overweg. Daarom werd het een ouderwetse bellijst met daarop nummers van de buren.

Als iemand hulp nodig heeft, mag er dus gebeld worden. Niet alleen bij ziekte, maar ook om bijvoorbeeld een lampje te vervangen. "Het is wel fijn als je je buren kunt bellen, zeker als het acht uur 's avonds is en je kinderen een eind moeten rijden om bij je te komen. Een buur draait er even een nieuw lampje in. En een oudere bewoner die het zelf niet kan, gaat dan wat rustig slapen."

Tijdens de burendag komt iedereen van de twee straten in Middelbeers bij elkaar (foto: Rogier van Son).