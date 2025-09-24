Bokser Stan Bertens kiest voor andere sport en maakt zijn profdebuut

Stan Bertens (25) heeft gekozen voor een carrièreswitch. De vechtsporter uit Liempde bokste jarenlang voor het Nederlands team, maar richt zich nu op een loopbaan als Mixed Martial Arts (MMA)-prof. Zaterdag vecht hij in het Belgische Genk zijn eerste profwedstrijd. “Ik leg de lat heel hoog voor mezelf, anders kan ik er net zo goed niet aan beginnen”, zegt hij vastberaden.

MMA zat al langere tijd in het hoofd van Bertens. Een jaar geleden besloot de voormalig Nederlands kampioen boksen er volledig voor te gaan. “MMA is een jonge, opkomende sport. Het wordt in Nederland en in veel andere landen steeds populairder", legt hij uit. Voor hem reden om de stap te zetten. "Ik sluit niet uit dat ik ooit nog wedstrijden boks, maar mijn focus ligt volledig op MMA. Al komt het boksen natuurlijk nog wel terug in mijn trainingen.”

Het was onder andere trainingsmaatje Rico Verhoeven die hem motiveerde zijn hart te volgen. En daarna zorgde de Engelse MMA-wereldkampioen Tom Aspinall ervoor dat Bertens de definitieve stap zette. “Tom vroeg me om in Engeland te komen trainen. Ze hadden iemand nodig voor het staande werk en dan konden ze me daar het liggende werk leren. Sinds een jaar train ik dus veel in Engeland, een hele goede omgeving voor mij. Dat betekende wel dat ik moest stoppen met mijn baan als boekhouder, dat was niet meer te combineren.”

Bokser Stan Bertens is overstapt naar Mixed martial arts.

Heel eenvoudig was de overstap van boksen naar MMA niet. “Het schoppen en grondwerk ligt iets meer buiten mijn natuur. Maar ik vind het wel heel leuk om te leren, het is zo’n veelzijdige sport. Met boksen train je grotendeels in dezelfde richting, bij MMA is iedere training weer anders", geeft hij aan. Het is voor de vechtsporter keihard werken, maar dat deed hij als bokser ook: "Natuurlijk had ik wel een beetje talent, maar het is me nooit aan komen waaien. Ik heb echt alles moeten geven om te bereiken wat ik wilde.” Na een jaar bikkelen is het zaterdag tijd voor zijn profdebuut. Bij een avond van The IFP Fight Series in Genk krijgt hij te maken met voormalig kickbokser Raul Manoila uit Roemenië, die ook voor MMA koos. “Een gast van 2.05 meter die al iets van 25 profpartijen heeft gewonnen. Geen pannenkoek dus. Op het gebied van schoppen is hij meer gewend dan ik”, stelt Bertens, die zelf bijna 2 meter lang is,. “Ik heb heel veel zin in mijn eerste MMA-wedstrijd, en ik ben er klaar voor.”

UFC-kampioen Tom Aspinall, UFC-vechter Ante Delija, Stan Bertens en UFC-vechter Modestas Bukauskas.

Prof worden was altijd al zijn doel. Als bokser was dat in Nederland erg moeilijk, maar als MMA-vechter ziet hij wel kansen om de top te bestormen. “Uiteindelijk hoop ik er mijn geld mee te gaan verdienen. Ik ga er volledig voor en dat moet ook wel. Het is toch een sport waar je schade op kan lopen en je je gezondheid op het spel zet.”

Wachten op privacy instellingen...