Puzzelen in de spits voor eerste duel van PSV in Champions League

PSV speelt dinsdagavond zijn eerste wedstrijd in de Champions League. In het Philips Stadion ontvangt de ploeg van Peter Bosz Belgisch kampioen Royale Union Saint-Gilloise. Spitsen Ricardo Pepi en Myron Boadu zijn niet fit genoeg voor een hele wedstrijd en dus staat de PSV-coach voor een lastige keuze.

David Kramer Geschreven door

Op papier heeft PSV de zwaarste loting van alle 36 deelnemers van het miljardenbal dit jaar. Naast Union speelt PSV nog tegen Bayer Leverkusen, Napoli, Olympiakos, Liverpool, Atlético Madrid, Newcastle United en Bayern München. Hoewel het prachtige affiches zijn, laat aanvoerder Jerdy Schouten op de persconferentie in aanloop naar het duel weten dat hij de loting graag anders had gezien. “Ik heb liever een gunstige dan een mooie loting, want ik sta op het veld om te winnen.” Voor Schouten is dit, net als voor PSV, het derde seizoen op rij in de Europese competitie. “De Champions League is nog steeds een hoogtepunt, dat went niet”, zegt hij erover. Tussenronde

Na acht wedstrijden plaatsen de nummers 1 tot en met 8 zich direct voor de volgende ronde, terwijl de ploegen die eindigen op de plekken 9 tot en met 24 een extra tussenronde spelen. “Iedereen weet dat het moeilijk gaat worden, maar we gaan ervoor,” reageert PSV-coach Peter Bosz realistisch.

De 61-jarige trainer durft de kansen van PSV in de Champions League niet in te schatten. “Alles wat ik daarover zeg, is onzin, want het zegt niet zoveel. Vorig jaar verloren we de eerste wedstrijd en gingen we alsnog door naar de tussenronde.” Blessures

De wedstrijd van dinsdag is er voor PSV eentje die, realistisch gezien, gewonnen moet worden. Makkelijk zal dat volgens Bosz niet worden. “Union heeft een herkenbare speelstijl met een sterke spits en lopende mensen eromheen, waar ze al jaren succesvol mee zijn.” Doordat PSV zaterdag nog tegen NEC speelde, is er weinig rust voor de spelers. “Ricardo Pepi en Myron Boadu kunnen beiden geen hele wedstrijd spelen. Armando Obispo (red. die zaterdag met een hoofdblessure uitviel) staat weer op het trainingsveld.” Voor Peter Bosz wordt het dus puzzelen in de punt van de aanval. Al wordt er verwacht dat Pepi 'gewoon' aan de aftrap verschijnt. Nabespreken

Na de knotsgekke wedstrijd zaterdag in Nijmegen (3-5) werd er kritisch gereageerd op het aantal tegengoals van PSV. In vijf Eredivisiewedstrijden kregen de Eindhovenaren er al acht tegen. Maar volgens Bosz is die kritiek onnodig. “Zolang wij meer scoren dan de tegenstander, maak ik mij er geen zorgen over.” Verder heeft de coach weinig nabesproken over de wedstrijd met NEC. “Zo’n wedstrijd speel je maar twee keer per jaar en dat is uit tegen NEC en thuis tegen NEC.”