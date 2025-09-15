Man trapt in babbeltruc, duizenden euro's afhandig gemaakt

Een man uit Waalwijk is duizenden euro's verloren nadat hij werd opgelicht door een man die zich telefonisch voordeed als bankmedewerker. Dit gebeurde op 31 maart van dit jaar. Maandag is het gezicht van de verdachte herkenbaar in beeld gebracht in Bureau Brabant.

Het slachtoffer zag zijn geld nooit meer terug. De verdachte nam het overgemaakte geld op bij een geldautomaat in Rotterdam. Of hij dezelfde man is als de zogenaamde bankmedewerker is niet zeker.

Het slachtoffer werd zodanig onder druk gezet dat hij zelfs speciale software op zijn computer installeerde. Via dat programaatje maakte hij duizenden euro's over naar de oplichters. Dat zou veilig teruggestort worden, werd hem verteld, maar dat gebeurde niet. Binnen een paar uur werd het opgenomen en uitgegeven in de Mediamarkt en Coolblue in Rotterdam.

De verdachte die geld opnam bij een geldautomaat (beeld: Bureau Brabant).