Stratenmakers onder de loep van de inspectie en dat zorgt voor frustratie

Straten die al wekenlang open liggen. Het gebeurt steeds vaker. Niet omdat stratenmakers niet willen werken, maar omdat ze minder op hun knieën met de hand mógen werken, om er zo voor te zorgen dat ze gezond hun pensioen halen. De Arbeidsinspectie controleert steeds vaker of de regels worden nageleefd en dat leidt tot stilgelegde projecten, hogere kosten en spanningen in de sector. Dit bijvoorbeeld onlangs in Den Bosch waar een project aan het Burgemeester Loeffplein in Den Bosch weken stil lag.

Johan de Krom, aannemer in Etten-Leur en voorzitter van branchevereniging Straatwerk Nederland, begrijpt dat er beter op de gezondheid van stratenmakers wordt gelet, maar ziet de huidige aanpak vastlopen. “Vroeger sjouwden we klinkers nog met de kruiwagen, nu hebben we daar machines voor. Maar alles machinaal bestraten? Dat kan gewoon niet”, legt hij uit. “Denk aan de historische keitjes in Den Bosch. Die zijn 150 jaar oud, die leg je niet met een machine.” Sinds dit jaar controleert de Arbeidsinspectie intensiever op de fysieke belasting van stratenmakers. Volgens de regels mag een stratenmaker een uur per dag op zijn of haar knieën zitten en een half uur bukken. Ook gelden er strikte tilnormen. Die regels zijn er al sinds 2014, maar omdat de Arbeidsinspectie constateerde dat ze niet voldoende werden nageleefd, is besloten om vaker te controleren. De inspectie streeft ernaar dat zoveel mogelijk werkzaamheden machinaal worden uitgevoerd. Werkzaamheden die niet aan de regels voldoen, worden stilgelegd. Zo lag in mei het werk aan het Burgemeester Loeffplein in Den Bosch weken stil.

Zestig projecten stilgelegd

“Die regels zijn er om te zorgen dat werknemers veilig en gezond hun pensioen halen”, licht woordvoerder Daniëlle Rebel van de Arbeidsinspectie toe. Dat de inspectie er bovenop zit, merken ondernemers maar al te goed. “In juni waren er al zestig projecten stilgelegd,” zegt De Krom. “Dat heeft enorme gevolgen: voor de ondernemer, voor de opdrachtgever én voor de buurt die langer last heeft van openliggende straten.” Volgens de Arbeidsinspectie ligt de verantwoordelijkheid bij werkgevers én opdrachtgevers: “Als werkgever moet je zorgen dat stratenmakers onder de juiste omstandigheden werken”, zegt Rebel. “Maar opdrachtgevers moeten bij handmatig werk ook voldoende tijd en budget vrijmaken, want handwerk kost nu eenmaal meer tijd. De opdrachtnemer moet zich daarnaast afvragen: heb ik hier budget voor en kan ik hier voldoende personeel voor aannemen? Handwerk betekent namelijk ook voldoende rust en afwisseling voor het personeel.” Onrust

De controles zorgen voor onrust in de branche. Zo is zelfs het Nederlands Kampioenschap Stratenmaken dit jaar afgelast uit angst voor controles en door een tekort aan deelnemers. “Pijnlijk”, noemt De Krom het. “Juist daar komt het ambacht tot zijn recht.” Stratenmakers wíllen ook graag met hun handen werken, zegt hij ook: “We hebben voor dit vak gekozen omdat we graag buiten op onze knieën in het zand zitten en iets moois willen maken. Iets om trots op te zijn, want het is je ambacht. Je hebt er niet voor niets jaren over gedaan om dit vak te leren.” Stratenmaker Carly Smulders laat in Eindhoven, waar hij aan een project werkt, zien hoe het eraan toegaat en hoe snel daar soms handwerk aan te pas komt: