Onstuimig weer leidt tot omgewaaide bomen en schade

Het is een onstuimige en herfstachtige dag. Er trekken maandagmiddag veel buien over het land en er waait een vrij krachtige wind die op verschillende plekken in onze provincie voor stormschade zorgt. Onder meer bij Veiligheidsregio Brabant-Noord is het door het stormachtige weer drukker dan normaal. Er komen vooral veel meldingen binnen over omgewaaide bomen.

In Veghel viel er een boom op geparkeerde auto’s en ook in Tilburg was het flink raak. Aan de Arendlaan belandde een boom op een bestelbus, waardoor een autoraam sneuvelde en het busje veel deuken opliep.

In de Bankastraat viel een boom half op een geparkeerde motor, die daardoor beschadigd raakte. De gemeente Tilburg heeft de bomen opgeruimd.

Aan de Koningshoeven in Tilburg brak een grote tak af die de weg blokkeerde. Omstanders en militairen die in de buurt waren, kwamen meteen in actie. Nog voordat de brandweer er was om te helpen, had de groep de ravage al opgeruimd.

Maandagavond neemt de wind af en vallen er nog enkele buien. Het weer blijft dinsdag op Prinsjesdag onstuimig. Ook woensdag waait het nog flink en en vallen er buien, maar de dagen daarna wordt het rustiger en droger.