Grote dierensmokkel ontdekt en zeventien uur wandelen: dit gebeurde vandaag

Van 80 kilometer wandelen met een hartaandoening tot het in beslag nemen van bijna vijfhonderd vogels: dit zijn de vijf verhalen die je maandag gelezen moet hebben.

Len (17) uit Waalwijk heeft samen met vriend Mathijs een bijzondere prestatie neergezet door de 80 van de Langstraat uit te lopen, ondanks zijn hartaandoening. Ze zamelden ruim 2700 euro in voor de Hartstichting en deden ruim zeventien uur over de tocht. De twee vrienden steunden elkaar tijdens de zware momenten en hun vriendschap is er alleen maar sterker op geworden. Hier lees je hun verhaal:

Lees ook Len (17) loopt met hartaandoening 80 kilometer uit

PSV won afgelopen weekend met 3-5 van NEC in een doelpuntrijk duel. De broers Willy en René van de Kerkhof verwachten ook voor de aankomende Champions League-wedstrijd tegen Union en de clash met Ajax veel goals. Hier lees je hun analyse:

Bij twee woningen in Brabant zijn maandagochtend explosies geweest door zwaar vuurwerk. In Den Bosch was een explosie bij het huis van een 66-jarige vrouw, waar de ruit naast de voordeur het begaf. In Oss is een 43-jarige verdachte aangehouden nadat een explosief afging terwijl een gezin met kinderen binnen was. Volgens de buurt in Oss is het niet de eerste keer dat het misgaat bij het huis. Hier lees je meer:

Een juwelier in het centrum van Breda is in de nacht van zondag op maandag getroffen door een ramkraak. Het rolluik dat kapot werd gereden, hing er pas twee dagen. De daders zijn nog voortvluchtig en de ravage in de zaak is groot. De broer van de eigenaar overweegt zelfs te stoppen met de zaak. Lees hier het hele verhaal: