Navigatie overslaan

Auto van binnen uitgebrand, politie vermoedt opzet

Vandaag om 05:47 • Aangepast vandaag om 07:58
Foto: Bart Meesters / Persbureau Heitink
Foto: Bart Meesters / Persbureau Heitink
nl
Een auto is in de nacht van maandag op dinsdag in vlammen opgegaan aan de Gestelseweg in Den Bosch. Toen de brandweer op het vuur afkwam, stond de Audi van binnen al volledig in brand. De politie houdt rekening met brandstichting.
Profielfoto van Evie Hendriks
Geschreven door
Evie Hendriks

De melding van de brand kwam rond kwart over twee 's nachts binnen. De auto was niet meer te redden.

De auto is van binnenuit afgebrand. De politie doet onderzoek.

Foto: Bart Meesters / Persbureau Heitink
Foto: Bart Meesters / Persbureau Heitink
Foto: Bart Meesters / Persbureau Heitink
Foto: Bart Meesters / Persbureau Heitink
Foto: Bart Meesters / Persbureau Heitink
Foto: Bart Meesters / Persbureau Heitink
Foto: Bart Meesters / Persbureau Heitink
Foto: Bart Meesters / Persbureau Heitink

App ons!

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.

Deel dit artikel
Download de app en draag het gevoel van hier altijd bij je!