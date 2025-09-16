Advertentie
Auto volledig in vlammen op, politie onderzoekt brandstichting
Vandaag om 05:47 • Aangepast vandaag om 07:41
Een auto is in de nacht van maandag op dinsdag in vlammen opgegaan aan de Gestelseweg in Den Bosch. Toen de brandweer op het vuur afkwam, stond de Audi van binnen al volledig in brand. De politie houdt rekening met brandstichting.
De melding van de brand kwam rond kwart over twee 's nachts binnen. De auto was niet meer te redden.
De auto is van binnenuit afgebrand. De politie doet onderzoek.
