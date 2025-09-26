Met dit nummer doet Brabant mee aan het Regio Songfestival

De 25-jarige Rosa Spruit vertegenwoordigt Omroep Brabant tijdens de derde editie van het Regio Songfestival. De Eindhovense zingt op 1 november in Arnhem haar nummer 'Geen woorden op papier', over verlies en de angst om iemand kwijt te raken die je liefhebt. De jury was onder de indruk: “Ze verdient een nog groter publiek.”

Rosa timmert aan de weg als singer-songwriter en staat al jaren in de Brabantse Top 100 met 'Tussen stad en platteland', over de verhuizing op jonge leeftijd van Utrecht naar Bergeijk. 'Geen Woorden Op Papier' schreef Rosa tijdens een moeilijke periode in haar relatie. “Ik schreef het uit angst om iemand die ik liefheb te verliezen, maar het gaat eigenlijk over verlies in de breedste zin van het woord”, legt ze uit. “Het kan gaan over een relatie die uit is gegaan, maar ook over een dierbare die is komen te overlijden. Daarnaast kun je ook iemand missen, terwijl diegene er nog wel is.”

Jury geraakt

Toen de zangeres de eerste versie van het nummer aan de juryleden liet horen, waren die meteen geraakt. “De eerste keer speelde Rosa het nummer alleen op gitaar in een vergaderzaaltje", vertelt jurylid en Omroep Brabant-radiochef Maarten Kortlever. "We voelden meteen het gemis." Vrij snel werd duidelijk dat Rosa Brabant zou gaan vertegenwoordigen. "Ze verdient een nog groter publiek", vond de jury. Dus ging Rosa met haar team de studio in om het nummer verder uit te werken. En niet zonder resultaat. “Het is prachtig geworden", vindt de jury. "Vooral het moment dat het nummer ‘openbreekt’ en er drums bij komen." ‘Geen woorden op papier’ is een van Rosa's meest emotionele werken tot nu toe. “Het geeft mij kracht als ik het zing. En ik hoop dat mensen voelen dat ze er niet alleen voor staan. Er is altijd ruimte om te praten over emoties en gevoelens.” Ze hoopt dat mensen zich herkennen in het nummer. “Het mooiste is als iemand zich begrepen voelt door mijn muziek.” 'Geen woorden op papier' is de hele week tipplaat en wordt daarom extra veel gedraaid op Omroep Brabant Radio.

Regio Songfestival Het Regio Songfestival is een jaarlijks evenement waarin de regionale omroepen hun muzikale talenten in de schijnwerpers zetten. Iedere provincie vaardigt een artiest af die een zelfgeschreven Nederlandstalig nummer ten gehore brengt. De winnaar wordt bepaald door een combinatie van jury- en publieksstemmen. De finale wordt dit jaar georganiseerd door Omroep Gelderland. De Gelderse Emma Luca won in 2024 de finale en zorgde ervoor dat er op 1 november wordt gestreden om de winst in het Musis Theater in Arnhem. De show wordt zaterdagavond 1 november vanaf 20.30 uur live uitgezonden vanuit Arnhem op de sociale media-, YouTube- en televisiekanalen van de regionale omroepen.

Bekijk hier de inzending van Rosa Spruit voor het Regio Songfestival: