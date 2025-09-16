Malik (19) gooide molotovcocktail naar café: 'Ik doe dit met liefde'

Tussen december en juli werd vier keer een aanslag gepleegd op café Boerke Verschuren in Breda. Het bleef bij soms flinke schade, maar dat was meer geluk dan wijsheid. Voor twee aanslagen, in januari, denkt justitie de dader te pakken te hebben en deze 19-jarige Malik O. uit Breda stond dinsdag voor de rechtbank in zijn woonplaats. Wat justitie betreft krijgt hij 24 maanden cel, waarvan 6 voorwaardelijk.

De brandstichting in de vroege zondagochtend van 19 januari is duidelijk. Malik O. bekent dat hij dat was en samen met de rechters kijkt hij naar de beelden. Malik komt rond 7.15 uur ’s morgens aanlopen met een zwarte jas, bivakmuts, witte latexhandschoentjes en een tasje met een wijnfles vol benzine. Heel rustig begint de jongeman aan zijn klus, zo was te zien. Hij tikt met een hamer wat raampjes kapot van twee vensters van het bekende café aan de Ginnekenmarkt. Dan gaat hij even weg als er een hardloper aankomt, maar als hij terugkomt gaat het snel. Metershoge vlam

Hij pakt de fles, steekt wat keukenpapier dat in de hals is gepropt aan en gooit de molotovcocktail tegen het café. Een metershoge steekvlam lijkt de boel in lichterlaaie te zetten, maar de stenen gevel vat geen vlam en het vuur dooft weer. Dankzij kunststof platen achter de ramen, die werden aangebracht na eerdere aanslagen, sloeg het vuur niet naar binnen. De aanwezige schoonmaker komt de schrik vrij. Ben jij geïnteresseerd in nog meer bijzondere rechtbankverhalen? Abonneer je dan op onze podcast en mis niks over criminaliteit en rechtszaken in Brabant.

Maar deze aanslag is niet de enige waarvan Malik wordt verdacht. Hij zou ook een zelfde aanslag hebben gepleegd op 17 januari, twee dagen eerder. Maar die ontkent hij. De rechters ondervroegen de schriele jongeman eindeloos over de beelden, maar hij wilde maar weinig zeggen.

'Daar ga ik geen woorden aan vies maken'

Malik leek heel ervaren met dit soort situaties, maar dat blijkt niet uit zijn blanco strafblad. Een beetje brutaal en wat arrogant verwijst hij steeds naar zijn verklaringen bij de politie. “Daar ga ik geen woorden aan vies maken”, zegt hij steeds. Misschien zweeg Malik wel over die eerste aanslag op 17 januari omdat hij niet zoveel tegenover alle bewijs kan zetten. Hij was bij een meisje die nacht, verklaarde hij, maar zijn telefoon was echter in de buurt van Boerke Verschuren en de jongeman op de beelden heeft ook wel heel veel van hem weg. Op zijn telefoon werden beelden gevonden van de schade aan de gevel, de volgende dag, en hij snapchatte over bivakmutsen, naar de Shell gaan en vroeg om ‘meer van dit soort klusjes’. “Dit doe ik met liefde, schreef Malik aan de opdrachtgever.

Foto: Perry Roovers/SQ Vision

Johan de Vos, de eigenaar van Boerke Verschuren, sprak Malik emotioneel toe tijdens de zitting. En hij maakte er ‘meer woorden aan vies’ dan de jongeman, die schuin voor hem zat. De aanslagen hebben hem veel geld gekost, maar het ergste is wel dat zijn gezin en zijn medewerkers al negen maanden in angst leven. “En dat komt door jouw keuzes. Je hebt ons onze vrijheid afgenomen. Ik word er natuurlijk op aangesproken, op school, in de stad, overal. Door jouw gedrag zit ik in een film waarin ik niet wil zitten. Jij brandt met liefde een café plat, hoor ik. Dat gaat ieder inlevingsvermogen te boven.” Snik in de stem

De boomlange eigenaar deed zijn verhaal met een snik in zijn stem. Malik kon alleen maar spijt betuigen. Die had niet in de gaten dat de brandstichting zoveel leed had aangericht, vertelde hij. Maar waarom hij dan wel brand probeerde te stichten, werd door de halsstarrige opstelling van Malik niet duidelijk. Bij lastige vragen wist hij het niet meer of wilde hij niks zeggen. Zijn verweer was dat hij door twee mannen in een busje was gesleurd. Zij droegen hem op die aanslag te plegen, anders zouden ze bij zijn ouders langsgaan. Maar voor zijn verhaal is geen enkel bewijs en de politie schoof dat dan ook terzijde als ‘leugenachtig’. De officier van justitie moest zich buigen over een straf. Zij vond het vreemd dat een rustige jongen als Malik die samen met zijn vader in de bouw werkt, tot zulke daden komt. “Blijkbaar is hij toch gevoelig voor geld”, redeneerde ze. Ze hield wel rekening met Maliks blanco strafblad, maar oordeelde dat aanslagen met molotovcocktails in de categorie explosies en beschietingen valt en daar staan flinke straffen op. Ze eiste 24 maanden cel, waarvan 6 voorwaardelijk. De advocaat van Malik schaalde diens daden wat lager in, omdat de schade slechts gering was. Hij bepleitte dat een celstraf ter hoogte van de negentig dagen voorarrest meer dan genoeg is. De rechtbank doet op 30 september uitspraak in deze zaak. In deze video zie je een terugblik op alle aanslagen op Boerke Verschuren: