Belgische zinkfabriek mag blijven lozen in rivier de Dommel

Ondanks de zorgen die de provincie Brabant heeft over zinkfabriek Nyrstar in Pelt (België), gaat het provinciebestuur geen verdere stappen nemen. De fabriek kreeg onlangs een nieuwe vergunning voor het lozen van chemische stoffen, die uiteindelijk in de rivier de Dommel belanden.

De milieuvergunning van Nyrstar werd verlengd tot eind 2027, maar wel met strengere eisen. "Volgens de gunstige adviezen zal de nieuwe vergunning leiden tot een beperkte verbetering vergeleken met de huidige situatie, waarbij de impact op beschermde habitats en soorten afneemt", meldde de provincie Belgisch-Limburg bij het verlengen van de vergunning. Daarnaast wordt onderzocht 'welke extra maatregelen mogelijk zijn om de impact op de waterkwaliteit en biodiversiteit in en rond de Dommel structureel te verminderen'.

De provincie Brabant was tegen een nieuwe vergunning, omdat de lozingen het herstel van het waterleven en de natuur in gevaar zouden brengen. Juridische stappen werden overwogen, maar de provincie laat dinsdag weten die niet te nemen.

"We delen de zorgen, maar achten het op dit moment effectiever om de aandacht te richten op versterking van de samenwerking met Vlaamse overheden", schrijft de provincie.

Waterschap De Dommel gaat wel in beroep tegen de verleende vergunning. "We vinden dat de Vlaamse minister niet goed naar onze bezwaren heeft gekeken", zegt een woordvoerster van het waterschap. "Deze aangescherpte vergunning is weliswaar een stapje in de goede richting, maar niet groot genoeg."