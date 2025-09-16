Quinty geeft politici make-over voor Prinsjesdag: 'Mensen zoals jij en ik'

Voor veel mensen voelt Prinsjesdag dit jaar, door de (dubbele) val van het kabinet, als minder belangrijk. Voor kapster Quinty Heyzer (24) uit Geldrop geldt dit absoluut niet. Voor haar is het een dag om nooit te vergeten. Als student Beauty& Lifestyle aan het Summa College kreeg ze de bijzondere uitnodiging om meerdere politici een make-over te geven, voorafgaand aan de troonrede. Dus ging Quinty maandag al naar Den Haag en stond ze dinsdag al vroeg klaar in de salon.

Toen Quinty dinsdagochtend wakker werd, voelde ze de spanning door haar lijf trekken. "Dit maak je niet iedere dag mee", lacht ze. Ze kreeg de eer om onder anderen staatssecretaris Koen Becking (VVD) tiptop in orde te maken voor het grote moment. Ook enkele familieleden van de hoofdrolspelers van Prinsjesdag namen plaats in haar stoel. "Ik heb vijf mensen geknipt. Ik begon om acht uur vanmorgen en was er na tweeëneenhalf uur mee klaar."



De spanning verdween al snel toen de kapster haar eerste klant bij salon Aveda in de stoel had. "Het zijn mensen zoals jij en ik. We hebben gepraat over hun dag, hoe vroeg ze moesten beginnen, maar ook over mijn ontbijt in het hotel. We hebben zelfs samen geklaagd over het weer. Het voelde alsof je met je buurvrouw in de tuin staat te babbelen."



Uitnodiging

Quinty staat niet voor niets in Den Haag. Ze deed eerder mee aan Skills Heroes, de vakwedstrijden voor het mbo, en behaalde daar met knippen een derde plaats. Dat leverde haar de bijzondere uitnodiging op om kabinets- en Kamerleden klaar te maken voor Prinsjesdag. "De top vijf van deze wedstrijd kreeg de eer. Ik schrok wel een beetje toen ik het uitnodigingsmailtje kreeg. ik wist er niks van. Twijfels had ik niet. Dit is een once in a lifetime-ervaring."



Maandag reisde ze vanuit Geldrop naar de politieke hoofdstad van ons land. "Om zeven uur hadden we met alle kapsters afgesproken om wat te eten, daarna zijn we nog met z’n allen het terras op gegaan. Het was fijn om in aanloop naar zo’n spannende dag nog wat afleiding te hebben met iedereen." Het bleek voor Quinty het perfecte recept voor een goede nachtrust. "Ik was erg moe, dus ik heb heerlijk geslapen."



Meer zelfvertrouwen

De talentvolle kapster neemt voor de toekomst een hele hoop mee van deze bijzondere dag. "Soms twijfel ik nog weleens aan mijn kunnen", geeft ze toe. "Dan kijk ik naar mijn collega-kappers en denk ik: jullie zijn echt heel goed. Ik vergelijk mezelf te veel." Maar deze bijzonderde dag heeft laten zien dat ze echt geknipt is voor het vak: "Iedereen die bij mij in de stoel heeft gezeten, was positief. Ik kreeg veel complimenten. Het heeft mij gemotiveerd om meer in mezelf te geloven. Het was een dag om nooit te vergeten."