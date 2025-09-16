Bijna 1900 ondernemers op de bon in eerste maanden nul-emissiezone

In Tilburg zijn in twee maanden tijd bijna 1900 boetes uitgedeeld aan bestuurders van bestelbusjes en vrachtwagenchauffeurs, die de nul-emissiezone in het centrum negeerden. Verreweg de meeste boetes waren voor bestelbusjes, maar ook zo’n 350 vrachtwagenchauffeurs werden op de bon geslingerd. De gemeente gaat de komende periode onderzoeken of de meeste boetes aan mensen binnen of buiten de stad worden uitgedeeld.

Nul-emissiezones zijn delen van een stadscentrum waar alleen bestel- en vrachtwagens mogen rijden die geen schadelijke stoffen uitstoten, zoals elektrische of waterstofvoertuigen. Dieselbusjes en -vrachtwagens worden niet meer getolereerd.

In de eerste helft van 2025 werd alleen gecontroleerd. Toen werden ruim 4000 waarschuwingsbrieven verstuurd. Een overtreder kon per vier weken maximaal één waarschuwing krijgen.

Sinds juli krijgen overtreders wel een bekeuring. Er rijden twee scanauto’s rond in het Tilburgse centrum en op dertien plekken staat een vaste camera. In juli en augustus waren er 5000 overtredingen. Omdat iemand maximaal één boete per veertien dagen kan krijgen, zorgde dat er in deze periode voor dat 1900 ondernemers een boete op de mat kregen.

Flinke boete

De gemeente harkt flink wat geld binnen met het uitdelen van boetes. De boete voor bestelauto’s is 120 euro. Voor vrachtwagenchauffeurs die onterecht in de zero-emissiezone rijden, is de boete 310 euro. Daar komen ook nog administratiekosten bij.

In totaal reden ruim 300.000 bestel- en vrachtwagens langs een scanner. Dat betekent dat in ruim 96 procent van gescande voertuigen netjes voldeed aan de eisen van de nul-emissiezone in Tilburg. Dat percentage ligt voor bestelbusjes nog iets hoger dan bij vrachtwagens.

De komende tijd gaat de gemeente onderzoeken waar de bedrijfswagens van de overtreders geregistreerd staan. Als er vooral voertuigbezitters buiten Tilburg boetes krijgen, is er meer landelijke communicatie nodig. Als er meer Tilburgers op de bon geslingerd worden, moet de gemeente haar communicatie daar op inzetten.

Andere gemeenten

Tilburg is de eerste gemeente in onze provincie waar boetes worden uitgedeeld. In Den Bosch is het boetesysteem in september ingegaan. De proefperiode van zes maanden, waarin alleen waarschuwingen worden uitgedeeld, ging hier afgelopen maart in.

In Eindhoven worden na de zomer de eerste waarschuwingsbrieven verstuurd. Die proefperiode gaat ook zes maanden duren. Daarna gaat ook Eindhoven over tot het daadwerkelijk beboeten van overtreders. De gemeente had besloten het instellen van de zero-emissiezones uit te stellen, omdat bij een interne controle een fout was ontdekt in de handhavingssystemen.