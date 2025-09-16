Jongen (17) zwaargewond gevonden op fietspad: verdachte (21) gepakt

Een 21-jarige man is dinsdagochtend om zeven uur aangehouden in zijn huis in Helmond, nadat hij in augustus een 17-jarige jongen zou hebben mishandeld in zijn woonplaats. De jongen werd zwaargewond gevonden op het Piet van Bokhovenpad. Hij lag na de mishandeling in kritieke toestand in het ziekenhuis, maar is inmiddels weer hersteld.

De jongen werd op woensdagavond 6 augustus mishandeld aan de Van Linschotenstraat en werd iets verderop op het fietspad gevonden. Hij had twee vrienden gebeld en zij zijn naar hem toegegaan om hem te helpen.

Het slachtoffer lag tot een paar dagen na de mishandeling in het ziekenhuis met ernstige verwondingen. Hij is inmiddels weer thuis en herstelt van zijn verwondingen. Een uitgebreid onderzoek, waarbij de politie om getuigen en camerabeelden vroeg, leidde tot de aanhouding van de 21-jarige verdachte dinsdagochtend.