Jongen zwaargewond gevonden op fietspad: man opgepakt voor mishandeling

Voor de zware mishandeling van een 17-jarige jongen in Helmond, is dinsdag een 21-jarige man uit die stad aangehouden. De mishandeling gebeurde op 6 augustus, het slachtoffer werd zwaargewond gevonden op het Piet van Bokhovenpad. De verdachte werd dinsdagochtend om zeven uur in zijn huis in Helmond aangehouden.

Het slachtoffer lag na de mishandeling in kritieke toestand in het ziekenhuis, maar is inmiddels weer thuis. De jongen werd op woensdagavond 6 augustus mishandeld aan de Van Linschotenstraat en werd iets verderop op het fietspad gevonden. Hij had twee vrienden gebeld, zij gingen naar hem toe om hem te helpen.

