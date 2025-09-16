Klanten van Bob reizen het hele land door voor zijn platenzaak

Het vinyl vliegt de deur uit in de platenwinkel van Bob van der Staak in Aarle-Rixtel. Vraag je hem welke platen het beste verkopen, dan is dat moeilijk kiezen. Veel van de muziek uit de Omroep Brabant Top 900 gaat hier nog dagelijks als warme broodjes over de toonbank.

Twaalf jaar geleden begon Bob met elpees verkopen via zijn website. Een paar jaar later opende hij zelfs zijn eerste platenzaak in Aarle-Rixtel. Even dacht hij dat het vooral een korte opleving van het vinyl was. “Ik dacht: da’s even een hype, maar het blijft maar groeien.” Wat het succes extra bijzonder maakt, is dat de platenzaak in een dorp staat met slechts zesduizend inwoners, ver van de snelweg. “Mensen komen van heinde en verre. Eigenlijk uit het hele land.” Waarom ze precies naar zíjn winkel komen, is Bob ook een raadsel. “Ik heb dankzij mijn webshop best een aardige naam opgebouwd, denk ik.”

Populair

Inmiddels weet een breed publiek de winkel te vinden. Ook jongeren geven er graag hun met een bijbaan verdiende centen uit. Wat bij hen nu erg populair is? Taylor Swift, maar ook Billie Eilish. “Birds of a Feather van Billie Eilish is zo’n tijdloze track die op den duur wel in de Top 900 te vinden is.” Zijn oudere clientèle komt vooral om albums op te snorren met hits uit hun jeugd, bijvoorbeeld dingen die ze in de jaren tachtig veel luisterden. “Greatest Hits-albums doen het heel goed, zoals Duran Duran of The Police.” ‘Heel echt, heel eerlijk’

Met een twinkeling in zijn ogen vertelt hij over zijn eigen favoriete nummer: Thunder Road van Bruce Springsteen. “Er zit een hele mooie opbouw in en de tekst is prachtig”, vertelt hij. “Hij is zo eerlijk in dat liedje. Dan zingt ie heel brutaal tegen zijn vriendin: You ain’t a beauty, but hey you’re alright. Het is heel echt, heel eerlijk.”

Wat hem betreft staat Thunder Road ieder jaar op één in de Top 900. Dan moet hij flink wat klanten aan het stemmen krijgen, want dit jaar is het nummer niet te vinden in de lijst. Bruce Springsteen staat er wel tien keer in, maar met andere nummers.