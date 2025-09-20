Sonja heeft dezelfde tattoo als Lady Gaga, maar de reden is niet leuk

Sonja (57) uit Gemert draagt dezelfde tattoo als Lady Gaga, maar de betekenis erachter is zwaar. Het symbool verbindt vrouwen die seksueel geweld hebben overleefd. "Als ik hem zie, voel ik mijn trots en kracht", zegt ze.

Sonja heeft veel tattoos; haar arm noemt ze haar 'totempaal'. Toch springt er één uit: de tattoo die ook Lady Gaga heeft. Niet omdat ze fan is van de Amerikaanse popster. "Ze is uniek en inspirerend, maar vooral doordat zij iets soortgelijks heeft meegemaakt als ik, voel ik een band." De tattoo staat voor solidariteit met slachtoffers van seksueel misbruik. "Toen ik die bij haar op de schouder zag, wist ik: die moet ik ook. Ik heb gevochten voor mijn jeugd, en dit symbool vertelt dat verhaal.

"We hebben onze koffers over de schutting gegooid en zijn gevlucht."

Sinds haar vierde werden Sonja, haar zusje en moeder mishandeld. "Mijn vader was géén vader", zegt ze fel. Ze hoopt met die woorden duidelijk te maken wat haar is overkomen, zonder in gruwelijke details te moeten treden over de seksuele en fysieke mishandeling. "We hebben twaalf jaar lang op onze tenen door het huis gelopen." Toen ze op haar achttiende bij een drukkerij ging werken, zagen collega’s de blauwe plekken. Zij stuurden Sonja naar een vertrouwensarts, die hielp haar in te zien dat vluchten een optie was: "Ik ben thuisgekomen en heb mijn moeder verteld dat ik dit niet meer wilde."

Samen maakten ze een geheim, maar doodeng plan. "Mijn zusje en ik deden alsof we op stap gingen", vertelt Sonja. Ondertussen gooiden ze koffers en tassen met spullen over de schutting. Haar moeder vertrok later zogenaamd 'om een brief te posten' en kwam nooit meer terug. "Die avond zocht mijn vader ons nog. Hij kon niet verkroppen dat we hem te slim af waren", zegt ze bitter. "We hebben de dood in de ogen gekeken, die avond en de jaren ervoor, maar we hebben het overleefd."

Deze tattoo is niet haar enige, maar wel de meest bijzondere (privéfoto).

Haar vader bleef haar achtervolgen, vooral in haar hoofd. "We hebben aangifte gedaan, maar na twee jaar tbs stond hij weer buiten." Twintig jaar na de vlucht, toen Sonja 39 was, belde haar moeder haar op: hij stond voor de deur. Voor het eerst voelde Sonja meer woede dan angst: "Ik ben op mijn fiets gesprongen, heb hem uitgescholden, zijn scooter omgegooid en geschreeuwd dat ik zijn kind niet was." Voor Sonja was het een keerpunt. "Na al die jaren kon ik me eindelijk verweren." De littekens bleven. Op haar 42e belandde ze in een burn-out. "Ik dacht dat ik alles verwerkt had, maar vechten was als kind mijn enige bescherming geweest. Dat maakte nu geen leuk mens van me: ik sloot mensen buiten, had een grote mond, terwijl ik zo niet ben." Ze ging maandenlang in traumatherapie. "Ik herinnerde me altijd dat ik niet bang was geweest, maar mijn geest hield me voor de gek", vertelt ze emotioneel. Tijdens een therapiesessie speelden ze het vluchtmoment na. "Ik herinnerde me hoe mijn vader voorbij reed en wij achter een bushokje doken. Potverdorie wat wás ik bang!" Na dat inzicht liet ze haar schild vallen, ze liet de angst en ook anderen toe: "Trauma kan je onbewust een ander mens maken, therapie heeft me daarvan gered."

Sonja staat nu volledig in haar kracht: 'Ik heb mijn leven terug' (privéfoto).