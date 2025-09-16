Dit is het bedrag dat PSV kan bijschrijven dankzij de Champions League

PSV start dinsdagavond voor het derde seizoen op rij in de Champions League. Dit Europese toernooi heeft als bijnaam het 'miljardenbal' en dat is niet voor niks. Vorig seizoen brak PSV al haar eigen inkomstenrecord door de laatste zestien te halen en daarmee 73,3 miljoen euro bij elkaar te spelen. Kunnen de Eindhovenaren dat record deze campagne al verbreken?

In totaal speelt PSV acht wedstrijden in de groepsfase van het miljardenbal. Per overwinning keert de UEFA 2,1 miljoen euro uit en bij een gelijkspel wordt er zeven ton overgemaakt, zo blijkt uit cijfers van de UEFA.

In het eigen Philips Stadion ontvangt de kampioen van Nederland in de openingsspeelronde dinsdag de Belgische koploper Union Sint-Gilles. Maar zonder dat PSV ook maar één wedstrijd heeft gespeeld, hebben de Eindhovenaren al 18,62 miljoen euro verdiend. De startpremie voor elke deelnemer.

Klassering

En nu dreigt het ietwat ingewikkeld te worden. Want mocht PSV bij de eerste acht eindigen, wat ervoor zorgt dat je als club verzekerd bent van een plek bij de laatste zestien in de Champions League, dan incasseren de Eindhovenaren 11 miljoen euro. Maar stokt PSV, net als vorig seizoen ergens tussen plek 9 tot en met 24 op de ranglijst, dan kan de club 'slechts' 1 miljoen euro toevoegen aan de al verdiende miljoenen.

Daarbovenop komt nog een extra bonus voor de positie die een club bereikt op de ranglijst van 36 teams aan het einde van de 'leaguefase'. Zo heet de groepsfase tegenwoordig omdat er sinds vorig seizoen gewerkt wordt met één grote ranglijst, in plaats van aparte groepen van vier teams. Eindig je als laatste, dan ontvangt een club 275.000 euro. Voor elk plekje hoger op de ranglijst komt daar 275.000 euro bij.

Dus zou PSV, net als vorig jaar, op plek 14 eindigen, dan ontvangt de ploeg van Peter Bosz nog eens 6.325.000 miljoen euro. Er ligt ook nog een extra bonus klaar voor de plaatsen 1 tot en met 16 op de ranglijst. De clubs die eindigen op de plekken 1 tot en met 8 krijgen een extraatje van 2 miljoen euro, terwijlplek 9 tot en met 16 clubs een miljoen extra oplevert.

We rekenen verder: stel PSV gaat echt hoge ogen gooien en haalt de kwartfinale. Dan ontvangen de Eindhovenaren nog eens 12,5 miljoen euro. Een plek in de halve finale levert 15 miljoen euro extra op en mochten de Eindhovenaren wonderbaarlijk de finale halen, dan ligt er nog eens 18,5 miljoen euro te wachten. We dromen verder en PSV wint uitiendelijk 'de cup met de grote oren'. Als dat gebeurt harkt de Nederlands kampioen nóg een 6,5 miljoen euro binnen.

Totale rekensom

Wat nu als PSV elke wedstrijd van het toernooi wint en dus als eerste in de groepsfase eindigt? Ok, het is niet heel waarschijnlijk, maar dan ligt er een zak geld met om en nabij de 110 miljoen euro* (!) klaar voor de theoretische Champions League-winnaar uit Eindhoven.

Er valt dus een hoop te verdienen in de Champions League en dus is het belangrijk dat PSV zich van zijn beste kant laat zien en zo goed mogelijk presteert. Want prestaties gaan in de Champions League gepaard met inkomsten, heel veel inkomsten.

*Stadioninkomsten en TV-gelden zijn niet meegerekend in de som. Dit gaat puur om het prijzengeld dat de UEFA uitkeert.