Onduidelijkheid over stikstof blijft: ‘Kabinet is uitgespeeld’

Het kabinet hakt geen knopen door over stikstof, maar schuift belangrijke keuzes door naar de volgende regering. Dat is het belangrijkste nieuws voor Brabant over de plannen van het demissionaire kabinet voor volgend jaar, die dinsdag op Prinsjesdag werden gepresenteerd. De Raad van State en landbouworganisatie ZLTO reageren kritisch op de stikstofplannen. "Dit kabinet is uitgespeeld", zegt de ZLTO.

Het demissionaire kabinet past vooral op de winkel en schuift moeilijke keuzes door naar de volgende regering. Dat is het algemene beeld dat naar voren komt uit de miljoenennota. Dit komt omdat het kabinet is gevallen en er op 29 oktober verkiezingen zijn voor de Tweede Kamer.

2,6 miljard voor stikstof

Het kabinet trekt 2,6 miljard euro extra uit voor het stikstofbeleid. Er komen vrijwillige stoppersregelingen voor boeren, geld voor innovaties in stallen en subsidies voor projecten om de natuur te verbeteren. Toch worden er geen harde keuzes gemaakt om de uitstoot van stikstof terug te dringen.

De Raad van State, het hoogste adviesorgaan van de regering, is daar kritisch op, omdat bijvoorbeeld de woningbouw, aanleg van wegen en het oplossen van problemen op het stroomnet volledig op slot zitten door het stikstofprobleem en gebrek aan ruimte.