Onduidelijkheid over stikstof blijft: ‘Kabinet is uitgespeeld’
Het demissionaire kabinet past vooral op de winkel en schuift moeilijke keuzes door naar de volgende regering. Dat is het algemene beeld dat naar voren komt uit de miljoenennota. Dit komt omdat het kabinet is gevallen en er op 29 oktober verkiezingen zijn voor de Tweede Kamer.
2,6 miljard voor stikstof
Het kabinet trekt 2,6 miljard euro extra uit voor het stikstofbeleid. Er komen vrijwillige stoppersregelingen voor boeren, geld voor innovaties in stallen en subsidies voor projecten om de natuur te verbeteren. Toch worden er geen harde keuzes gemaakt om de uitstoot van stikstof terug te dringen.
De Raad van State, het hoogste adviesorgaan van de regering, is daar kritisch op, omdat bijvoorbeeld de woningbouw, aanleg van wegen en het oplossen van problemen op het stroomnet volledig op slot zitten door het stikstofprobleem en gebrek aan ruimte.
Stikstofproblemen in Brabant
Omdat het slecht gaat met kwetsbare natuurgebieden, mogen er geen vergunningen worden verleend aan projecten die voor extra stikstof in die gebieden zouden zorgen. Dit zorgt voor vertraging van bijvoorbeeld woningbouw en de aanleg van wegen. Om dit probleem op te lossen moet de stikstofuitstoot, die voornamelijk uit de veehouderij komt, fors naar beneden.
Volgens de Raad van State moeten er harde keuzes gemaakt worden, die 'bijna onvermijdelijk ook betrekking moeten hebben op de landbouw, gezien het ruimtegrebrek en de bijdrage aan de stikstofuitstoot van deze bedrijfstak', staat in het advies.
‘Kabinet is uitgespeeld’
Landbouworganisatie ZLTO reageert ook kritisch op de stikstofplannen. “Dit kabinet is uitgespeeld. Ergens is het wel logisch dat het stikstofdossier nu stilstaat. Dat is al zo lang het geval dat het is gaan wennen”, verzucht een woordvoerder.
“We hebben samen met andere organisaties en overheden een stikstofplan aangedragen en hopen dat een volgend kabinet dit meeneemt. Er moet straks gewoon een oplossing komen. Dat is voor boeren belangrijk, maar ook voor woningbouw en infrastructuur”, stelt de woordvoerder.